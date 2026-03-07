Deel dit: Share App Mail Tweet

Parkeerkaartje verlopen: hoe snel krijg je een boete?

Veel automobilisten parkeren tegenwoordig digitaal, maar heb je geen telefoon bij je of weigert de app? Dan moet je ouderwets een parkeerkaartje kopen. Wat als die verlopen is? Kun je dan direct een boete krijgen?

Overigens moet je altijd goed opletten als je een bekeuring krijgt. Met name parkeerboetes worden vaak ten onrechte uitgeschreven. Zo bleek dat één op de negen boetes van scanauto’s vernietigd wordt.

Parkeerkaartje verlopen

Als je bij de parkeerautomaat staat, is het toch altijd lastig inschatten hoe lang je gaat parkeren. Toch is het belangrijk dat je niet te weinig minuten afrekent. Je kunt namelijk al een boete krijgen vanaf het moment dat je parkeerkaart verlopen is.

Gemeenten houden geen rekening met een paar minuten speling. Hoewel een parkeerwacht nog wel de boete door de vingers kan zien als je net komt aangelopen, zal dat bij een langsrijdende scanauto lastiger zijn.