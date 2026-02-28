Deel dit: Share App Mail Tweet

Opnieuw blaast een Ford-bestuurder zijn auto met lachgas op – dit keer geen Mustang

De Ford Escape heeft een toepasselijke naam als je het filmpje hierboven ziet. De bestuurder pompt zoveel lachgas de motor in, dat er verschillende onderdelen op straat eindigen.

De eerste generatie Ford Escape is van huis uit een brave, praktische SUV. Wil je er veel meer vermogen uithalen, dan moet je ongetwijfeld veel aanpassen doen aan de motor. Als je dat niet doet en je blaast er gewoon NOS in, dan kun je dit soort resultaten verwachten.

Motor Ford Escape explodeert na gebruik van lachgas

De inzittende van deze Ford Escape probeert met lachgas alles uit zijn SUV te halen. NOS (lachgas) verhoogt tijdelijk het motorvermogen door extra zuurstof in de verbrandingskamer te brengen. Zodra het gas wordt ingespoten en heet wordt, valt het uiteen in zuurstof en stikstof. Dankzij die extra zuurstof kan er meer brandstof worden toegevoegd. Dat leidt tot een flinke toename van het vermogen.

Zo’n systeem met lachgas zorgt voor korte, stevige vermogenspieken. Een standaard auto is daar meestal niet op berekend. Wanneer de druk in de cilinders plots fors stijgt, krijgen bijvoorbeeld de zuigers, drijfstangen en koppakkingen het zwaar te verduren. Vergeet ook niet onderdelen als aandrijfassen die ongetwijfeld moeite hebben met deze vermogenspiek.

Op het moment dat de bestuurder de installatie maximaal gebruikt, gaat het mis. Een harde knal volgt en de motorkap is helemaal vernield. De Ford Escape rolt nog door, maar is vrijwel zeker afgeschreven met deze stunt. Het is niet de eerste Ford die het begeeft door lachgasgebruik. Eerder moest een Mustang hier al aan geloven.