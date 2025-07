Deel dit: Share App Mail Tweet

Op vakantie met een elektrische auto? Vergeet dit niet

Elektrisch rijden is in Nederland een makkie. In het buitenland kan dat lastiger zijn. Met deze gadgets voorkom je stress met jouw elektrische auto tijdens vakantie en kun je deze zomer écht opladen.

Verlengkabel Brennenstuhl

Niet alleen is het verstandig om een langere Type 2-kabel mee te nemen, maar ook is het fijn om een Type 2-naar-230V-stekker bij je te hebben. Zo is er in geval van nood ook aan het stopcontact te laden. Hoewel via het net laden erg veel tijd kost, kan het een prima noodoplossing zijn om jouw elektrische auto tijdens vakantie van een paar procentjes extra te voorzien.

Een verlengsnoer meenemen kan helpen om net wél bij het stopcontact achter de koelkast van de vakantiewoning te komen. De kabel koop je al voor zo’n 21 euro.

Terugleveradapter

Sommige elektrische auto’s kunnen ook stroom terugleveren. Dat kan erg handig zijn op een campingveld zonder stroomaansluiting. Via een adapter is direct elektriciteit uit de accu van een elektrische auto te putten om op vakantie koffie te zetten, een telefoon op te laden of een luchtbed op te blazen.

Een elektrische auto, maar ook sommige plug-in hybrides, kunnen dus fungeren als een grote powerbank. Een terugleveradapter koop je al voor 55 euro.

Laadkabel Type 2 EVHub

Natuurlijk mag een laadkabel niet ontbreken als op de plaats van bestemming gebruikgemaakt moet worden van een openbare laadpaal. Wellicht heb je al gemerkt dat de meegeleverde kabel soms wat aan de korte kant is. Om meer vrijheid te hebben, zijn er langere kabels te bestellen.

Zo kun je op vakantie verder van het laadpunt af opladen als iemand zijn brandstofauto toch op een voor elektrische auto’s bedoelde plek heeft neergezet. Dergelijke kabel koop je voor 255 euro.