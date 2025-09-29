Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: hier kun je het beste (of niet) je theorie-examen maken

Het afleggen van een theorie-examen kost bij het CBR 48,75 euro. Natuurlijk wil je niet herkansen, dus waar in Nederland hebben ze het hoogste slagingspercentage en kun je het beste terecht? Een nieuw onderzoek laat zien waar je slagingskansen het grootste zijn.

Die verschillen zeggen overigens niet dat je in Leeuwarden méér kans maakt dan in Maastricht puur door waar je examen doet. Het examen is immers overal hetzelfde. Wel kan het zo zijn dat kandidaten per regio verschillen in leeftijd, ervaring of voorbereiding. Daardoor laten de cijfers toch flinke variatie zien: van ruim 65 procent in Leeuwarden tot slechts 50 procent in Maastricht.

Theorie locaties volgens het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door theorie.nl, met de officiële cijfers van het CBR. Hierbij zijn de resultaten van 167.954 examens bekeken, over de periode 1 juli 2024 tot 30 juni 2025. De cijfers laten zien dat de slagingspercentages per locatie sterk uiteenlopen. Terwijl in sommige steden nauwelijks de helft in één keer slaagt, tikken andere steden slagingspercentages van bijna 66 procent aan. Bij praktijkexamens liggen deze percentages verder uit elkaar.

Met stip bovenaan het onderzoek staat Leeuwarden. Hier slaagt bijna 66% van de kandidaten in één keer voor hun theorie-examen. Ook Groningen en Zwolle doen het goed, met percentages ruim boven de 65 procent.

Nummer Plaats Slagingspercentage 1. Leeuwarden (Friesland) 65,99% 2. Groningen (Groningen) 65,26% 3. Zwolle (Overijssel) 65,14% 4. Eindhoven (Noord-Brabant) 63,51% 5. Schelluinen (Zuid-Holland) 61,59%

Aan de andere kant van de ranglijst staat Maastricht, waar slechts 50,31% in één keer voor zijn/haar theorie-examen slaagt. Ook in Goes en Haarlem is het succespercentage volgens het onderzoek ronduit laag, met respectievelijk 51,95% en 52,70%.

Nummer Plaats Slagingspercentage 1. Maastricht (Limburg) 50,31% 2. Goes (Zeeland) 51,95% 3. Haarlem (Noord-Holland) 52,70% 4. Amsterdam (Noord-Holland) 55,06% 5. Hengelo (Overijssel) 55,25%

Grote verschillen per voertuig

Niet alleen de locatie, maar ook het voertuig waarvoor je examen doet, maakt uit. Scooterrijders hebben het zwaar: minder dan de helft slaagt in één keer. Voor de automobilisten in spe zien de vooruitzichten er met 58 procent wat beter uit.

Het is vooral opvallend in het onderzoek dat motorrijders veel beter scoren bij hun theorie-examen: meer dan 80 procent haalt het direct. Voor dit hoge slagingspercentage zijn verschillende factoren te benoemen, zoals dat ze al een autorijbewijs hebben (en dus ervaring hebben met de verkeersregels). Daarnaast zijn ze vaker ook wat ouder. Als je bijvoorbeeld direct op een zware motor wil stappen, moet je minimaal 24 jaar oud zijn.

Nummer Voertuig Slagingspercentage 1. Motor 81,06% 2. Auto 58,37% 3. Scooter 47,57%

