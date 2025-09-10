Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: 900.000 mensen liever in auto of OV naar werk

Nederlanders staan wereldwijd bekend om hun fietsliefde, maar voor het woon-werkverkeer blijkt dat beeld volgens een nieuw onderzoek niet helemaal te kloppen. Bijna 900.000 forenzen die binnen 15 kilometer van hun werk wonen, kiezen tóch voor de auto of het openbaar vervoer.

De TU Delft heeft, in opdracht van de vereniging ‘Coalitie Anders Reizen’, het onderzoek uitgevoerd. Vooral in Zuid-Limburg is de zogenoemde fietsdissonantie groot: daar kiest 68 procent van de forenzen niet voor de fiets, terwijl ze dat wel zouden kunnen. Een ander onderzoek wijst uit dat 10 procent van de Nederlanders beter voor zijn auto, dan voor zichzelf zorgt.

Opvallend onderzoek

Wat direct opvalt in het onderzoek zijn de verschillen per regio. Niet verrassend: in de Randstad is fietsen naar het werk gebruikelijker dan in landelijke gebieden. Maar er zijn ook verschillen tussen de steden zelf. In steden als Amsterdam, Groningen, Utrecht en Nijmegen is de fiets stevig ingeburgerd en ligt de fietsdissonantie laag. Groningen scoort zelfs maar 28 procent en in Utrecht ligt dit cijfer op 38 procent.

Dat is een flink contrast met steden als Rotterdam en Almere, waar volgens het onderzoek de infrastructuur op auto’s is ingericht. In Rotterdam pakt 57 procent gewoon de auto naar het werk en in Almere ligt dit aandeel zelfs op 69 procent. In dat laatste geval betekent dat, dat maar een schamele 21 procent de fiets naar werk neemt. Maar moet je ook stoppen voor fietsers die wachten bij een zebrapad?

Oorzaken

Maar waarom nemen zoveel mensen de auto naar hun werk? Volgens TU-onderzoeker Maarten Kroesen komt dat vooral door de infrastructuur. Gemeenten die investeren in vrijliggende fietspaden, fietsvriendelijke rotondes en goede OV-koppelingen, zien dat direct terug in het fietsgebruik.

Maar volgens de Coalitie Anders Reizen speelt de belastingwetgeving een grotere rol. Er is namelijk geen hogere reiskostenvergoeding voor fietsers dan voor automobilisten, gebruikers van een leasefiets betalen bijtelling en de oude fiscale hulp bij aanschaf is verdwenen. “Het fiscaal klimaat in Nederland is ronduit fietsonvriendelijk”, stelt directeur Hugo Houppermans, over het onderzoek.

Voordelen

Nu zijn wij wel de laatsten om autogebruik af te raden, maar er zitten wel degelijk voordelen aan elke dag naar je werk fietsen. Volgens het onderzoek heb je naast een gratis work-out ook 1.200 euro minder aan benzine uit te geven per jaar. Daarnaast is het goed voor het milieu én helpt het de filedruk te verlichten voor de overige automobilisten. Deze gadget van Ford moet het verkeer ietsje veiliger maken voor fietsers.