Onderzoek: 10 procent Nederlanders zorgt beter voor auto dan zichzelf

Marktplaats onderzocht hoe Nederlanders over hun bolide nadenken en de resultaten laten zien dat een kwart van de mensen zijn auto als onderdeel van de identiteit beschouwd. Tien procent van de ondervraagden geeft zelfs aan beter voor hun auto te zorgen dan zichzelf.

Van de Nederlanders in het onderzoek geeft 26 procent aan hun auto weleens een aai of een klopje te geven. Daarnaast praat 24 procent weleens tegen hun auto. Denk hierbij aan bemoedigende woorden bij het beklimmen van een berg, of na een lange rit. Van de respondenten heeft 13 procent hun auto een naam gegeven, maar dit percentage stijgt naar 25 procent als je alleen naar jongeren onder 35 jaar kijkt.

Nederlanders zorgen voor auto

Nederlanders zorgen daarnaast ook goed voor hun auto. Zo voelt 26 procent zich schuldig als ze hun auto vies laten worden en 43 procent haalt vogelpoep direct van de lak af. Dat is sowieso handig, omdat dat anders mogelijk schade oplevert. Verder heeft 24 procent van de ondervraagden weleens extra geld uitgegeven aan iets dat hun auto mooier maakt, zoals nieuwe velgen, lak of bekleding.

Bovendien zegt 13 procent dat zij hun auto vaker trakteren (bijvoorbeeld op een wasbeurt of nieuwe autoparfum) dan zichzelf (bijvoorbeeld een massage, kapper of gezichtsbehandeling). “Veel Nederlanders voelen zich sterk verbonden met hun auto, dus willen ze er zo lang mogelijk mee doen. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat het Nederlandse wagenpark het oudste is van West-Europa”, vertelt Aleksandra Vidanovski, woordvoerder van Marktplaats.

Afscheid nemen doet ons Nederlanders pijn. Zo zegt 41 procent dat ze verdrietig zouden zijn als ze hun auto moeten verkopen. Ook denken we nog regelmatig aan onze vorige bolides. Van de mensen die meerdere auto’s hebben gehad heeft 51 procent nog foto’s van hun oude auto en 24 procent zegt hun oude auto weleens te missen.

26 procent heeft hun oude auto weleens op kenteken opgezocht om te zien of deze nog rondrijdt. Het percentage mensen die spijt hebben gehad van hun autoverkoop staat op 17 procent en 11 procent heeft zelfs gehuild toen ze definitief afscheid moesten nemen van hun auto. Wist je trouwens dan Nederlanders een van de vriendelijkste chauffeurs ter wereld zijn.