Offroad met jouw 4x4 of ruige camper? Dit moet je hebben

Offroad met jouw 4×4 of ruige camper? Dit moet je hebben

Ruige campers, overlanders en 4×4’s. Op ontdekkingstocht gaan in de wildernis is hip en ook nog eens goed voor een mens. Schermloos genieten, deze gadgets helpen je erbij.

Offroaden is steeds populairder en dat hoeft niet eens veel geld te kosten. Eerder gingen we op zoek naar capabele offroaders voor weinig geld.

Dit moet je bij je hebben tijdens het offroaden

1. Zandplaten

Ga je offroad rijden, dan kun je eigenlijk niet zonder zandplaten. Staat u stil en kunnen de banden geen grip vinden in mul zand of vochtig leem, dan kunt u deze platen onder de wielen leggen om toch los te komen. Kies het liefst niet voor de goedkoopste zandplaten, omdat deze veelal weinig profiel hebben en dus minder goed werken dan duurdere.

De tanden van deze zandplaten zakken in het loopvlak van de band, waardoor het voertuig uit een zandkuil kan klauteren. Daarbij zijn beide uiteinden ontwikkeld om als schep te dienen. Multifunctioneel dus! Je koopt ze al voor zo’n 60 euro.

2. Bandenreparatieset

De kans is groot dat er ook één in uw auto ligt: een bandenreparatieset. Hoewel tijdens het offroaden er vaak een reservewiel achterop wordt meegedragen, is het toch handig om ook een bandenreparatiekit mee te nemen.

Tijdens het rijden in de natuur worden namelijk nog wel eens wat banden kapotgereden. Belangrijk is om ook een pomp mee te nemen. Aan een geplakte band zonder lucht heeft u immers weinig. Je koopt een set al voor zo’n 22,59 euro.

3. Lier (voor échte offroaders)

Staat de auto echt vast en zijn zandplaten niet genoeg? Dan kan een lier de redding zijn. Maak de staalkabel vast aan de dichtstbijzijnde boom en trek de auto eenvoudig uit de modder.

Een lier lijkt wellicht een dure upgrade, maar is relatief betaalbaar op een bullbar te plaatsen. Dit mede doordat universele exemplaren op veel offroaders passen. Je koopt er al een voor zo’n 190 euro.

4. Waterfilter

Ga je echt diep de buitenlandse bossen in en wil je goed voorbereid zijn, dan kan een waterfilter niet ontbreken in je backpack of offroader. Met een waterfilter is het mogelijk om water uit rivieren, beken en sloten te drinken zonder er ziek van te worden. Het verwijdert schadelijke stoffen en nare bacteriën als E. coli.

Het is niet alleen goed om bij je te hebben op reis, maar kan dus ook handig zijn tijdens een noodsituatie in eigen land. Een waterfilter heb je al voor zo’n 50 euro.