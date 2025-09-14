Deel dit: Share App Mail Tweet

Na deze periode is het niet meer verantwoord om zwanger te rijden

Zwanger de weg op? Hou dan rekening met je comfort en veiligheid. Ontdek tot wanneer rijden verantwoord is en waar je op moet letten.

Er staat niets in de wet over rijden als je zwanger bent, dus in principe mag je dit gedurende je hele zwangerschap blijven doen. Naarmate de buik groeit wordt het echter minder prettig én minder praktisch. Het is daarom verstandig goed te letten op je eigen veiligheid en die van je baby.

Zwanger achter het stuur

In de eerste maanden levert zwanger autorijden meestal weinig problemen op. Wel kunnen misselijkheid en vermoeidheid de concentratie beïnvloeden. In het tweede trimester voelen de meeste vrouwen zich fitter en past de gordel nog comfortabel. Blijf wel alert en vraag je steeds af of je fit genoeg bent om achter het stuur te zitten.

Vanaf ongeveer 30 weken wordt zwanger autorijden vaak lastiger. De buik komt dichter bij het stuur en je bewegingsvrijheid neemt af. Belangrijk is dat er minimaal 25 centimeter ruimte blijft tussen buik en stuur. Lukt dit niet meer of kun je niet goed bij de pedalen, dan is het veiliger om iemand anders te laten rijden.

Rijden na de achtste maand wordt afgeraden

Rond de achtste maand wordt geadviseerd om autorijden zoveel mogelijk te vermijden. Het vruchtwater neemt in deze periode af, waardoor je baby minder goed beschermd is bij een botsing. Bovendien neemt de kans toe dat de bevalling onverwachts begint. Zeker vanaf 38 weken is het beter het stuur los te laten.

Direct na de bevalling autorijden is geen goed idee. Je bent niet meer zwanger, maar je lichaam heeft wel tijd nodig om te herstellen. Over het algemeen wordt aangeraden minstens twee weken te wachten voordat je weer achter het stuur kruipt.

Gordel en verzekering

De autogordel moet je als je zwanger bent gewoon blijven dragen en dit zou geen problemen moeten veroorzaken. Het onderste gedeelte hoort zo laag mogelijk onder de buik, het diagonale deel tussen de borsten door. Zo komt er zo min mogelijk druk op de baby. Het vruchtwater werkt bovendien als een natuurlijk stootkussen. Zorg ook voor voldoende beenruimte en stel je stoel zo af dat je comfortabel zit.

Tot slot loont het om als je zwanger bent je autoverzekering te controleren. Met een schadeverzekering inzittenden worden ook de kosten voor jezelf en je baby na een ongeval vergoed. Als je deze dekking niet hebt, wordt er alleen schade aan jezelf vergoed.

Zowel tijdens de zwangerschap als daarna, wil je veilig de weg op. Zeker met een baby aan boord. Kies daarom voor een veilig model zoals deze tweedehands auto.