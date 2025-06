Deel dit: Share App Mail Tweet

Mogen motorrijders eigenlijk wel tussen de file doorrijden?

Sta je weer je tijd te verdoen in de file, komt er doodleuk een groepje motorrijders met mach 10 door het stilstaand verkeer heen zoeven. Mag dat eigenlijk wel?

Het scheelt je als motorrijder in ieder geval ontzettend veel tijd, maar tussen een file doorrijden is niet geheel zonder risico.

Waarom willen motorrijders tussen de file door?

Als motorrijder ben je kwetsbaar in een file. Er gebeuren geregeld kop-staartbotsingen. Bij auto’s resulteert dat in blikschade, bij motorrijders kan het al gauw letsel tot gevolg hebben.

Daarnaast kan het op een zonnige dag behoorlijk warm worden. Zowel voor de motorrijder in een leren pak, als het motorblok, dat bij sommige motorfietsen nog luchtgekoeld is. Een beetje rijwind maakt dan een groot verschil.

Als motorrijders op een veilige manier tussen de file door filteren, is dat overigens niet alleen voordelig voor de motorrijders zelf, maar ook voor automobilisten. Het bevordert immers de doorstroming en verkort de file.

Filegedragscode

Om die reden is het sinds 1991 legaal voor motorrijders om tussen een file door te rijden. Wel gelden daarbij enkele regels. Die komen samen in de zogeheten filegedragscode.

Een belangrijke regel is dat het snelheidsverschil met het overige verkeer niet groter mag zijn dan 10 km/h. Met hoge snelheid tussen de file doorrijden is dus een no go. Je moet tijdig kunnen reageren op auto’s die van rijstrook wisselen of zelfs deuren die worden geopend.

Dat is geen verwaarloosbaar risico, want als motorrijder ben je slecht te zien. Bovendien is het voor automobilisten lastig om de snelheid van een motorrijder in te schatten. Rijd je harder, dan neemt het risico op een ongeluk toe en wek je frustratie op bij de overige weggebruikers.

Positie kiezen tussen twee meest linker rijstroken

Verder stelt de filegedragscode dat in geval van meerdere motorrijders altijd zo’n twee autolengtes afstand tot elkaar moet worden gehouden. Volg wel altijd dezelfde route door de file. Bij een file met meer dan twee rijstroken, kies je als motorrijder de positie tussen de twee meest linker rijstroken.

Anders dan veel motorrijders in de praktijk doen, stelt de gedragscode om juist géén richtingaanwijzers of alarmlichten te gebruiken tijdens het passeren van de file. Dit zou voor verwarring zorgen bij automobilisten. Komt de file weer op gang, dan gebruik je een richtingaanwijzer en neem je weer positie in op een van de rijstroken. Schrik overigens niet wanneer een motorrijder naar je schopt, want dat bedoelt hij niet negatief.