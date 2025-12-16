Deel dit: Share App Mail Tweet

Moet je een rijstrook opschuiven voor iemand die wil invoegen?

Op de snelweg maak je ruimte voor iemand die van de invoegstrook komt, toch? Niet iedereen doet dat. Is het eigenlijk wel verplicht?

Invoegen is een vaardigheid die niet iedere automobilist beheerst. Sommige mensen maken geen vaart, andere plannen hun actie niet goed genoeg en weer andere racen naar het einde van de invoegstrook en gaan daar stevig op de rem staan.

Verkeerde manier invoegen

Bestuurders die op een verkeerde manier invoegen, zijn zelfs een van de belangrijkste oorzaken van files. Je ziet het bijvoorbeeld op de ring van Amsterdam, waar het verkeer uit de richting Utrecht de A10 Zuid op stroomt. Daar staat het vaak vast.

Veel automobilisten lijken tegenwoordig zo snel mogelijk te willen invoegen, dus meteen aan het begin van de invoegstrook. Beter is om de tijd te nemen, een gaatje te zoeken en je snelheid aan te passen aan het overige verkeer, zodat je soepel kunt ritsen.

Een invoegstrook is zo’n 200 meter lang, dus je hebt de tijd. Waarmee we overigens niet willen zeggen dat je op volle snelheid door moet scheuren naar het einde om daar stevig remmend de auto naar links te gooien. Dat zorgt voor opstoppingen, omdat het achteropkomende verkeer in de ankers moet.

Moet je rijstrook opschuiven?

Invoegen is een bijzondere verrichting. En in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat dat bestuurders die ‘van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook willen’ het overige verkeer voor moeten laten gaan.

Met andere woorden: nee, je hoeft geen rijstrook op te schuiven als er iemand wil invoegen. Kan het en doe je het, dan is het vriendelijk (en soms kan het noodzakelijk zijn), maar het is niet verplicht. De invoegende partij moet voorrang verlenen en mag dan ook niet verwachten dat iemand opzij gaat.

In Duitsland wél voorrang bij invoegen?

Er zijn mensen die denken dat het in Duitsland wél verplicht is om invoegend verkeer voorrang te geven, maar dat is niet zo. Al zul je, doordat invoegstroken in Duitsland zo kort zijn, wel vaak zien dat er ruimte wordt gemaakt voor bestuurders die de Autobahn opkomen.

Rondweg van Parijs is uitzondering

Waar invoegend verkeer wél voorrang heeft, is bijvoorbeeld op de rondweg van Parijs, de Boulevard Périphérique. Dat is officieel geen snelweg, dus geldt er: auto’s die van rechts komen hebben voorrang. Je kunt met de caravan dus beter op de tweede strook van rechts blijven in plaats van helemaal rechts.