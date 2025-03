Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze vier poets-essentials laat je jouw auto deze zomer stralen

Langzaam maar zeker begint de lentezon door te breken en daarmee worden de wasstraatkrassen op een auto beter zichtbaar. Hoewel dit er niet mooi uitziet, is de lak van een auto zelf te herstellen.

In dit artikel lichten we vier gadgets uit die jouw helpen bij het laten stralen van je auto. Er is toch niets mooier dan een goed gewassen en gepoetste auto!

Vier essentials om je auto te laten stralen Microvezel washandschoen

Klei

Excentrische polijstmachine

Lakverzegeling

Microvezel washandschoen

Voordat het tijd is om de kleine krasjes te gaan verwijderen, moet eerst de auto goed gewassen worden. Belangrijk is om eerst de auto af te spuiten zodat er geen zand meer op de auto zit. Vervolgens moeten er twee emmer met water gevuld worden waarvan een met een goede autoshampoo. De emmer met shampoo wordt gebruikt voor de washandschoen op de auto gaat, de andere is om de handschoen schoon te maken nadat een deel van de auto ermee gewassen is.

Zo wordt voorkomen dat er opnieuw vuil op de lak wordt gebracht met kleine krassen tot gevolg. Belangrijk hierbij is om een microvezel washandschoen te gebruiken en geen spons. In een spons kan vuil zich ophopen met lakschade tot gevolg. Een washandschoen is essentieel voor iedere autoliefhebber!

Klei

Na het goed wassen en drogen van de lak, is het soms verstandig om de auto te kleien. Dit is overigens niet altijd nodig. Is de auto nog erg nieuw, voelt de lak glad aan en zit er nergens vliegroest, vuil van bomen of andere oneffenheden in de lak? Dan is kleien onnodig.

Bij veel auto’s is dit echter niet het geval en is vuil in de poriën van de lak te vinden. Kleien gebeurt met een klein stukje speciale klei en een spray. Het kost veel tijd, maar met nog vuil in de lak, kan de volgende stap niet worden uitgevoerd.

Excentrische polijstmachine

Na het kleien is de lak echt helemaal schoon, maar zijn de kleine wasstraatkrasjes nog zichtbaar. Om deze te verwijderen moet er gepolijst worden. We raden een excentrische polijstmachine aan omdat die in tegenstelling tot een roterende ook een zijwaartse beweging maakt. Hierdoor wordt de lak minder warm en is de kans op schade bij verkeerd gebruik een stuk kleiner.

Diepere krassen verwijderen lukt echter alleen met een roterende machine. Zonder ervaring is het af te raden om gebruik te maken van een roterende polijstmachine. Belangrijk is om goede polijstpads en -middelen te gebruiken. Doe polijsten nooit in de zon, hierdoor verdampt het polijstmiddel snel.

Wil je ook je koplampen weer als nieuw maken. Lees dan hier hoe dat moet.

Lakverzegeling

De gepoetste lak ziet er nu beter uit dan ooit, maar is nu erg kwetsbaar. Om de auto zo lang mogelijk mooi en glanzend te houden, is het belangrijk om de lak te verzegelen. Hiervoor gebruik is een keramische coating te gebruiken.

