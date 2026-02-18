Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze (spotgoedkope) gadgets maak je sleutelen aan jouw auto veel makkelijker

Met zelfdenkende software en slimme robots sneeuwen ouderwetse, maar geniale uitvindingen onder. Terwijl zulke vondsten vaak makkelijker sleutelen.

Autovisie licht in de rubriek Rijk Mengsel iedere twee weken de leukste gadgets voor autoliefhebbers uit. Ditmaal met simpele gadgets die (goedkoop) sleutelen aan je auto veel makkelijker maken.

Flexibele trechter CWRapping

Waarom heeft niemand hier eerder aan gedacht? Deze flexibele trechter is ideaal bij olie verversen, maar ook verrassend handig voor andere klussen. Denk aan het bijvullen van brandstof, koelvloeistof of zelfs het gieten van onthardingszout in de vaatwasser.

Dankzij het buigzame materiaal bereikt de gadget moeiteloos plekken waar een normale trechter niet komt. En het mooiste: hij kost bijna niets. Voor nog geen vier euro is hij al online te bestellen.

Moersleutels Toolmax

Bijna iedereen heeft wel een set moersleutels, maar door de jaren heen zijn ze flink geëvolueerd. Veel moderne sleutels hebben bijvoorbeeld een ratelfunctie aan de achterkant, waardoor je de sleutel niet telkens opnieuw op de bout hoeft te plaatsen. De sleutels van Wera gaan nog een stap verder. Aan de binnenzijde zit een speciaal gripvlak met kleine inkepingen, waardoor je ook op lastig bereikbare plekken sneller en met meer grip kunt werken.

Zo komen bouten en moeren makkelijker los en worden beschadigingen voorkomen. Zo’n set is duidelijk duurder (267 euro) dan een basismerk, maar voor wie regelmatig aan auto’s sleutelt, is het een waardevolle gadget.

Accu-adapters Zwincky

Of je nu Bosch, Makita, Milwaukee of DeWalt gebruikt: voor vrijwel elk merk accugereedschap bestaan tegenwoordig adapters. Daarmee is gereedschap van verschillende merken toch te gebruiken met de accu’s die je al hebt liggen. De meest opvallende is misschien wel de Dyson-adapter.

Hiermee is een Makita-accu te koppelen aan een Dyson-stofzuiger. Ideaal als de originele accu defect is, maar ook slim als je online een Dyson met kapotte accu op de kop tikt. Zo is voor weinig geld een tweede draadloze stofzuiger voor de auto of garage te maken. De ideale gadget!

Een andere eenvoudige, maar bijzonder handige hulp zijn deze schalen. Ze zijn aan de onderkant magnetisch, waardoor ze veilig op de rand van de motorruimte te zetten zijn, zonder dat ze omvallen. De magnetische binnenkant houdt schroeven, moertjes, boutjes en clips netjes op hun plek. Dat scheelt niet alleen zoeken, maar kan ook helpen bij het opsporen van interne slijtage.

Gebruik je de schaal bijvoorbeeld om olie op te vangen en blijven er metaaldeeltjes achter, dan is dat een duidelijk waarschuwingssignaal. Zo zijn problemen vroegtijdig te herkennen en kan mogelijke vervolgschade voorkomen worden. De schalen kosten iets meer dan 20 euro.