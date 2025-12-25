Deel dit: Share App Mail Tweet

Met de auto op wintersport? Deze 6 cruciale items mag je absoluut niet vergeten

Het wintersportseizoen is losgebarsten en dus koersen Nederlanders weer massaal richting de Alpen. Wie met de auto gaat, doet er verstandig aan zich goed voor te bereiden. Hieronder een checklist met cruciale items. Vergeet je deze, dan kan dat je wintersport vergallen.

Jaarlijks zoeken meer een miljoen Nederlanders de sneeuw op. Rijden over winterse bergwegen is wat anders dan in het immer aangeharkte Nederland. Zorg dat je niet voor verrassingen komt te staan. Bepaalde zaken zijn verplicht om bij je te hebben, andere zijn op z’n minst sterk aan te raden.

Met de auto op wintersport? Vergeet dit niet

We gaan je niet vertellen dat je aan alle snowboards, ski’s en warme kleding moet denken. Dat lijkt ons nogal wiedes. Op deze checklist vind je vooral de (iets) minder voor de hand liggende zaken.

De juiste winterbanden

Controleer voor je op wintersport gaat of je auto wel is voorzien van de juiste banden (zo check je of ze in goede staat zijn). Hoewel het in Nederland niet verboden is om ’s winters met zomerbanden de weg op te gaan, is dat een no-go als je op wintersport gaat. Tussen 1 november en 15 april zijn winterbanden verplicht in Oostenrijk.

Ook in Duitsland zijn winterbanden vereist. Niet alleen in de winter, maar op elk moment dat omstandigheden zoals sneeuw of ijzel daarom vragen. En let op: sinds vorig jaar is enkel het M+S-symbool op je band niet meer voldoende. Duitsland stelt voortaan deze harde eisen aan winter- en allseasonbanden.

Wie de bergen ingaat, kan allseasons overigens beter links laten liggen en opteren voor échte winterbanden. Die bieden aanzienlijk meer tractie op besneeuwde wegen.

Sneeuwkettingen

Met goede winterbanden (en een capabele auto zoals deze) kom je een heel eind zonder sneeuwkettingen. Toch is het verstandig om ook een set sneeuwkettingen bij je te hebben op weg naar de wintersport.

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kun je een rond blauw bord tegenkomen waarop een band met daaromheen een sneeuwketting staat afgebeeld. Dit verkeersbord tref je vaak in berggebieden en verplicht je sneeuwkettingen te monteren. In Frankrijk en Italië kun je dit bord ook tegenkomen, maar daar ben je niet verplicht deze te monteren als je op winterbanden rijdt.

Gevarendriehoek, veiligheidsvest en verbanddoos

Het kan goed zijn dat je niet dagelijks rondrijdt met een gevarendriehoek en veiligheidsvest in je auto. In Nederland is het immers niet verplicht die items bij je te hebben tijdens het rijden. Pak ze wel in voordat je op wintersport gaat, want in de meeste bekende sneeuwgebieden zijn ze verplicht. Oostenrijk vereist daarnaast een verbanddoos.

In Duitsland is een verbanddoos enkel verplicht voor voertuigen met een Duits kenteken. Meenemen kan echter geen kwaad, dus zet die ook maar op je checklist. Wij raden dit betaalbare alles-in-één-pakketje aan. Daarin vind je een gevarendriehoek, veiligheidsvesten én verbanddoos.

Vignet

Moet je in Oostenrijk over de Autobahnen en Schnellstrassen rijden? Dan heb je een tolvignet nodig. Voor Zwitserse snelwegen geldt hetzelfde en ook in Frankrijk en Italië moet je tol betalen. Controleer goed welke vignetten vereist zijn op (en onderweg naar) jouw wintersportbestemming.

IJskrabber

Niet verplicht, wel handig: een goede ijskrabber. Je baalt als een stekker als je deze vergeet. Heb je er nog geen? Overweeg dan deze ijskrabber met lekker warme handschoen.

Zonnebril

Op de piste draag je veelal een skibril, maar achter het stuur ziet dat er wat vreemd uit. Vergeet daarom niet je zonnebril. Het is geen pretje om continu met geknepen ogen tegen die laaghangende winterzon in te kijken.



