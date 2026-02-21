Deel dit: Share App Mail Tweet

Matrixbord met rood kruis: hoe ver mag je doorrijden voordat je boete van 290 euro krijgt?

Het negeren van een rood kruis kan je duur komen te staan. Maar vanaf welk moment móét je wegwezen van de rijstrook waar een kruis boven hangt? Op het moment dat je de pijl ziet? Pas vanaf het rode kruis? Of mag je nog een stukje verder?

Daar lijkt wat verwarring over te bestaan. De één duikt meteen opzij, de ander rijdt veel langer door. Sommigen rijden té lang door, zo blijkt, want vorig jaar zijn er bijna 9.400 automobilisten op de bon geslingerd voor het negeren van een rood kruis.

Hoge boete

Uiteraard meer dan terecht, want rode kruizen hangen er niet voor niets. Er kunnen bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, een pechgeval of een ongeluk aan ten grondslag liggen. In sommige gevallen lopen er zelfs mensen over de rijbaan. Door een rood kruizen op een matrixbord te negeren, breng je dus anderen in gevaar.

Er is geen vast boetebedrag afgesproken voor dit vergrijp (dat overigens niet onder de Wet Mulder valt). De hoogte van de strafbeschikking wordt bepaald door de officier van justitie.

Vorig jaar moesten de bijna 9.400 mensen die beboet werden voor het negeren van een rood kruis, gezamenlijk ruim 2,7 miljoen euro betalen. Per persoon komt dat neer op een kleine 290 euro. Veelplegers zullen hogere boetes krijgen.

Rood kruis: tot waar mag je doorrijden?

Zo’n boete wil je uiteraard voorkomen. Maar dan de vraag: tot waar mag je doorrijden als je een rood kruis ziet? Een rood kruis geldt vanaf het moment dat je het matrixbord met het rode kruis passeert; tot dat punt mag je de rijstrook nog gebruiken. Verder doorrijden is dus verboden.

Maar het is dus ook niet zo dat je al ver daarvoor op moet schuiven. Sterker nog, het is voor de doorstroming zelfs beter om de volledige strook te benutten, met name bij filevorming. En rijd je langs een file, zorg dat dat je wel op de enige juist manier invoegt.

Voorbeeldje: Wie weleens over de ’s ochtends over de A22 bij Beverwijk rijdt, weet hoe het op de linkerbaan enorm opstroopt, omdat de rechterrijstrook voor de oprit vanaf de N197 even wordt gesloten. Maar al kilometers vóór het rode kruis, schuiven de meesten naar links, wat de file enkel verergert. Rij dus door tót het rode kruis zelf.

