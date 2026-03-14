Mag politie of verzekeraar zomaar jouw auto uitlezen? “Belangrijk in de schuldvraag”

Sinds enkele jaren zijn nieuwe auto’s in onder meer de Europese Unie uitgerust met een EDR, wat staat voor Event Data Recorder. Zie het als een zwarte doos, maar dan voor auto’s. Mag de politie of je verzekeraar die data na een ongeluk zomaar uitlezen?

Moderne auto’s zijn rijdende computers met tal van sensoren, veiligheidssystemen en andere geavanceerde software. Deze parameters kunnen na een ongeval nuttige inzichten bieden.

Wat registreert een EDR in je auto?

Anders dan in een vliegtuig, neemt de EDR geen audio op. Je valse zangkunsten of intieme gesprekken blijven dus veilig. Ook de locatie en wie er rijdt wordt niet bijgehouden.

Wel registreert deze ‘blackbox‘ onder meer de snelheid, het tijdstip, de stand van het stuur, rem- en gaspedaal, welke stoelen bezet waren, of de gordels vastzaten en of veiligheidssystemen zoals ABS en het ESP werkten.

Hoewel de Event Data Recorder altijd actief is, slaat de zwarte doos niet al deze informatie op. Het systeem herschrijft de gegevens constant en pas als de airbags afgaan, wordt de informatie van circa vijf seconden vóór het ongeval (en vaak enkele seconden erna) bewaard.

Politie kan informatie vorderen

De informatie behoort immers de eigenaar van de auto toe en niet iedereen kan je EDR zomaar uitlezen. Niet alleen is daar speciale software voor nodig, ook kunnen enkel gemachtigde autoriteiten deze gegevens opvragen. Politie of justitie kunnen na een heftig ongeval deze informatie vorderen.

Hoewel de politie bij zware botsingen altijd zelf een verkeersongevallenanalyse zal blijven doen, kan de objectieve en betrouwbare informatie van een EDR enorm helpen bij het beantwoorden van de schuldvraag.

Event Data Recorder blijkt van toegevoegde waarde

“EDR-gegevens kunnen in veel gevallen een meerwaarde betekenen voor ongevallenonderzoek”, concludeert kenniscentrum VIAS dat vorig jaar met de Belgische verkeerspolitie onderzoek deed naar Event Data Recorder in de praktijk. Opmerkelijk is daarbij dat sommige auto’s (en de OBD-poort waarop de uitleesapparatuur wordt aangesloten) té zwaar beschadigd waren, waardoor die gegevens niet konden worden opgehaald.

Vooral de geregistreerde snelheid kan van groot belang zijn. “Op het vlak van onoplettendheid kan enkel het moment worden vastgesteld dat de bestuurder reageerde op het dreigende ongeval. Deze gegevens helpen niet bij het bepalen van de oorzaak van onoplettendheid en dus ook niet bij eventuele maatregelen die daartegen genomen kunnen worden.”

Verzekeraar is groot voorstander van EDR

Het Verbond van Verzekeraars is groot voorstander van de EDR. Het versnelt niet alleen de afwikkeling van individuele gevallen, maar biedt een verzekeraar ook betrouwbare informatie die helpt bij het maken van een goede risico-inschatting.

Vooralsnog mogen verzekeraars deze data echter alleen met toestemming van de eigenaar en via de politie inzien. Zij hebben veel baat bij die gegevens. “Het Verbond vindt dat data die kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid voor iedereen vrij beschikbaar moeten zijn, vanwege het grote maatschappelijke belang”, schrijft het.

Het Verbond is er zelfs voor om ook oudere auto’s van een EDR te voorzien. “Dat zou mooi zijn”, leest het op de website. “Het Verbond benadrukt wel dat naar mogelijkheden en kosten goed gekeken moet worden, zodat op basis daarvan een (politieke) afweging kan worden gemaakt.” Maar bij oude modellen is dat haast geen doen. Daarbij ontbreken de benodigde sensoren, computers en softwaremogelijkheden. Dat bouw je er niet zomaar in.