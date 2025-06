Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag motorrijder voorkruipen bij verkeerslicht? Dit oordeelt de rechter

Sta je vooraan te wachten bij een verkeerslicht, gaat er plots een motor pontificaal voor je staan. Maar mag een motorrijder eigenlijk wel voorkruipen bij de verkeerslichten? Over die vraag heeft een rechter zich enkele jaren geleden gebogen. Zijn oordeel is glashelder.

Over het algemeen heb je er als automobilist overigens niet heel veel last van, aangezien de meeste motorrijders de gashendel wel weten te vinden wanneer het licht op groen springt.

Beboet door agent na voorkruipen bij verkeerslicht

Maar dat beantwoordt nog niet de vraag of het ook mag. Een rechter deed dat wel eind 2022, toen een motorrijder de boete aanvocht die hij kreeg na het voorkruipen bij een verkeerslicht.

Een agent zag hoe de motorrijder bij een groot kruispunt in Goes twee rijen met wachtende auto’s voor rechtdoor voorbijreed. Dit deed hij via het lege voorsorteervak om links af te slaan. Vervolgens voegde hij zich vooraan weer bij het wachtende verkeer.

De politieman vond dat dit niet kon en gaf hem een boete voor feitcode R 619. Die luidt als volgt: ‘Op een kruispunt niet de richting volgen die de voorsorteerstrook aangeeft’. Toen hing daar een prijskaartje aan van 240 euro, inmiddels is dat zelfs 310 euro (zie hier de belangrijkste boetebedragen van 2025).

Motorrijder naar de rechter

De motorrijder was het er niet mee eens en stapte naar de rechter. Zijn verweer? Hij zou zijn voorgedrongen uit veiligheidsoverweging. Achteraan een file is geen veilige plek om te staan voor een motorrijder. De kans bestaat dat je door een onoplettende automobilist wordt aangereden, wat vaak flink letsel tot gevolg heeft.

Hij haalde daarbij de in 1991 opgestelde filegedragscode aan, die aangeeft dat je als motorrijder tussen de file door mag rijden. Daar ging de rechter echter niet in mee. In de code staat immers niet dat je over een verkeerd voorsorteervak naar voren mag rijden.

En dat is niet zo gek, want volgens de rechter heeft die filegedragscode helemaal geen betrekking op een wachtende rij auto’s bij een verkeerslicht. Dat zou geen file zijn. De code doelt juist op snelwegfiles, waarbij tussen het verkeer doorrijden wél is toegestaan. De rechter oordeelde dan ook dat de motorrijder zijn boete alsnog moest betalen.

Auto’s die wachten voor een rood verkeerslicht worden dus niet als file beschouwd. Als motorrijder moet je in dat geval achteraan aansluiten. Voordringen is niet toegestaan, ongeacht of je dit via het voorsorteervak doet of tussen de rijen auto’s door.

Verwarrende verkeerssituaties

