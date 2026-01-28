Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je tijdens inhaalactie eventjes harder rijden dan maximumsnelheid?

De maximumsnelheid heet niet voor niets maximumsnelheid. Het is de hoogste snelheid die is toegestaan en die mag niet worden overschreden. Maar geldt deze limiet ook als je een voertuig wilt inhalen?

Je zou namelijk kunnen betogen dat een korte snelheidsverhoging tijdens het inhalen juist de veiligheid vergroot, omdat je de manoeuvre sneller afrondt en daardoor minder lang op de tegemoetkomende rijstrook rijdt.

Is harder dan maximumsnelheid inhalen veiliger?

Zo stelt Veilig Verkeer Nederland dat je als motorrijder bij het inhalen van een vrachtwagen die je zicht blokkeert ’tijdelijk de maximumsnelheid kunt overschrijden waardoor je in een veiligere positie terechtkomt’, om vervolgens je snelheid weer aan te passen.

“Formeel kun je nog steeds een boete krijgen voor het overschrijden van de maximumsnelheid, maar in de praktijk zal dit in dit soort situaties zelden gebeuren omdat handhavers begrijpen dat het om een veilige positie gaat.”

Op de website van een willekeurige autorijschool lezen we een vergelijkbare redenatie: “Een inhaalmanoeuvre moet snel uitgevoerd worden. Hiervoor heb je dus snelheid nodig. Ook als dit betekent dat je iets harder moet rijden dan de limiet.”

Te snel rijden ook tijdens inhaalactie strafbaar

Klinkt logisch, maar hoe kijkt het CBR ertegenaan? “Als je inhaalt en je moet harder rijden dan de maximumsnelheid, dan is dat eigenlijk een teken dat er te weinig ruimte was”, vertelt CBR-woordvoerder Nanda Troost aan Autovisie. Ze geeft overigens aan zelf ook wel eens iets harder te rijden bij een inhaalactie, maar volgens de letter van de wet mag het niet. Je dient je immers te allen tijde aan de maximumsnelheid te houden.

Desondanks geeft het CBR aan dat je tijdens het rijexamen tijdelijk de maximumsnelheid mag overschrijden om een vrachtwagen in te halen als je de afslag moet halen. De examinator kan aangeven dat je wat sneller kunt rijden. Dit betekent echter niet dat het per wet toegestaan is om de maximumsnelheid te overschrijden.

Rijd je op de linkerbaan van een snelweg en zie je plots zwaailichten in je binnenspiegel, dan kan het zijn dat je even te hard rijdt om weer naar rechts te kunnen. Troost kan zich voorstellen dat je in dergelijke, uitzonderlijke situaties mogelijk op enige coulance van handhavers kunt rekenen. Verder is de maximumsnelheid overschrijden tijdens het inhalen – of dat nou op een provinciale weg is of op de snelweg – niet toegestaan en dus strafbaar.

‘Als een leerling inhaalt en daarbij de snelheidslimiet overschrijdt, moet de instructeur daar iets van zeggen’

Maar hoe zit het dan met rijscholen die aangeven dat het tijdens een inhaalactie wel iets harder mag? “We gaan ervan uit dat rijscholen zich aan de verkeersregels houden”, stelt de CBR-woordvoerder. “Als een leerling wil inhalen en daarbij de snelheidslimiet overschrijdt, dan zou de instructeur daar iets van moeten zeggen. Blijkbaar was er dan niet voldoende ruimte om met het juiste tempo in te halen en dus had de leerling moeten wachten tot een geschikter moment.”

Verkeerd inhalen

Op provinciale wegen, waar vaak geen fysieke scheiding is met het tegemoetkomende verkeer, is het risico op hoge snelheidsongevallen het grootst. Vaak ligt een onvoorzichtige inhaalmanoeuvre aan de basis van zulke ongelukken. Maar weten bestuurders tegenwoordig eigenlijk nog wel hoe ze veilig moeten inhalen? Het komt regelmatig voor dat automobilisten die willen inhalen te dicht achter hun voorganger blijven rijden, waardoor ze beperkt zicht hebben en niet genoeg snelheid kunnen opbouwen voor een veilige inhaalactie.

En juist zicht is zo belangrijk, vindt ook Nanda Troost van het CBR. “Met name voor beginnend bestuurders kan het lastig zijn een inhaalactie in te schatten”, zegt ze. “Verkeerd inhalen is, net als alle andere facetten, iets waar je bij ons op kunt zakken.” Desgevraagd stelt de CBR-woordvoerder dat ze er wel van uitgaat dat hier aandacht aan wordt besteed bij rijlessen. “Het hoort immers bij veilig rijden.”