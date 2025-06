Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je op een verdrijvingsvlak staan als voorsorteervak al vol is?

Stel je komt aanrijden bij een kruispunt waar het voorsorteervak om links af te slaan al vol staat. Mag je jezelf erachter op het verdrijvingsvlak opstellen, of moet je de vrije rijstrook voor rechtdoor versperren door daar te blijven wachten?

Voor beide opties valt iets te zeggen. Aan de ene kant wil je het rechtdoorgaande verkeer niet hinderen, aan de andere kant heb je geleerd dat je niet over het verdrijvingsvak mag rijden.

Maar geldt dat ook in deze situatie? We leggen dit vraagstuk voor aan het CBR. Het bureau wijst daarbij direct naar het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. “Bestuurders mogen verdrijvingsvlakken en puntstukken niet gebruiken”, zo luidt artikel 77. “Dus ook als het voorsorteervak al vol staat”, voegt het CBR daaraan toe.

De woordvoerder van het CBR benadrukt nog eens het doel van het verdrijvingsvlak. Dit gebied is er namelijk om te voorkomen dat men op een hinderlijke of zelfs gevaarlijke wijze inhaalt vlak voor of vlak na een kruising.

Spoedgeval

Toch is er een situatie waarin je wél het verdrijvingsvlak op mag rijden, namelijk bij spoed. We hebben het uiteraard niet over de haastige spoed waarmee jij van je werk naar huis wil rijden, maar over hulpverleners met licht- en geluidssignalen.

Je bent dan verplicht voorrang te verlenen. Als een rijstrook helemaal vol is en je enkel plaats kunt maken door even op het verdrijvingsvlak te staan, dan mag dat natuurlijk.

