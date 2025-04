Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je op de Duitse Autobahn wel écht zo hard rijden als je wil?

De Duitse Autobahn is wereldberoemd. Door veel petrolheads wordt het asfalt als magisch beschouwd, want er geldt (op bepaalde delen) geen snelheidslimiet. Maar betekent dat dan ook dat je zo hard mag rijden als je wil?

Snelheidsduivels kunnen sowieso niet op elk stukje Autobahn hun gang gaan. Op veel trajecten geldt een limiet van 100, 120 of 130 km/h. Daarnaast staat Duitsland ook bekend om de talloze Baustellen waar je vaart moet minderen. Op de stukken waar geen snelheidslimiet geldt, wordt evengoed 130 km/h geadviseerd. Het is aan jou om te besluiten wat je met dat advies doet.

Hard rijden op Autobahn niet zonder risico

Die richtlijn van 130 km/h is wel belangrijk. Dat wordt als een verantwoorde en relatief veilige snelheid gezien. Hoewel je geen boete kunt krijgen als je harder rijdt, kun je toch in de problemen komen. Bij een ongeval wordt uiteraard onderzocht hoe jij je hebt gedragen in het verkeer.

Je dient immers altijd veilig te rijden. Blijk je onverantwoord snel te hebben gereden – bijvoorbeeld door een hogesnelheidsrun te doen over een drukke Autobahn bij een flinke stortbij – dan kan dat gevolgen hebben.

Hoewel het een mythe is dat je niet verzekerd bent boven de 130 km/h, kan het wel zijn dat je deels aansprakelijk wordt gesteld bij een crash. Het kan dus zijn dat je voor een deel van de schade zelf op moet draaien. Dat is over het algemeen meer dan een verkeersboete.

Veilig op hoge snelheid rijden

Wie geregeld in Duitsland komt, weet dat er desondanks veel automobilisten zijn die menen dat het wel een tandje harder kan. BMW’s, Audi’s (zoals dit 925 pk sterke monster), Mercedessen en Porsches vliegen voorbij op de linkerbaan. Over het algemeen gaan zij wel weer braaf naar rechts als daar ruimte is.

Hoewel de Duitse Autobahn de unieke kans biedt om eens de topsnelheid van je auto te testen, moet je niet alleen weten wát je doet, maar ook waarmee je het doet. Dat een nieuwe Porsche Panamera met al het gemak van de wereld kan cruiser met 250 km/h, betekent niet dat het even veilig en verantwoord is om dat in je getunede Golf van twintig jaar oud te doen. De techniek moet het aankunnen. Een auto kan zich op hoge snelheid immers anders gedragen dan je gewend bent.

70 meter per seconde

Ook moet je auto in staat zijn de snelheid er tijdig uit te remmen. Daarvoor is niet alleen goede remmerij, maar ook een gedegen concentratie van belang. Als je 250 km/h op je snelheidsmeter afleest, leg je namelijk bijna 70 meter per seconde af! De weg moet dus overzichtelijk zijn, zodat je tijdig kunt reageren op wat er in de verte gebeurt. Je mág dus zo hard rijden als je wil op de onbegrensde trajecten van de Autobahn, maar risicoloos is het niet.