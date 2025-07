Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je je mistlampen gebruiken tijdens een flinke hoosbui?

Mistlampen zijn zeer handig. Ze vergroten de zichtbaarheid, waardoor er bij dichte mist (hopelijk) niemand op je knalt. Ook helpen ze je zelf nog wat zien. Maar hoe zit het bij flinke regen? Mag je ze ook gebruiken als je in een hoosbui terechtkomt?

Eigenlijk hoeft de gemiddelde bestuurder bijna nooit zijn mistlampen te gebruiken. Daarom is het handig om de regels er nog een keertje bij te pakken.

Het gebruik van mistlampen in de regen

Rijkswaterstaat stelt dat je mistlampen aan de voorkant aanzet als je zicht minder is dan 200 meter. “Dit geldt ook wanneer je zicht slecht is door regen of sneeuwval.” Duidelijke taal, het maakt dus niet uit wat voor weer het is, je zicht is de enige voorwaarde voor gebruik.

De lamp aan de achterkant is dan wel weer een ander verhaal. Deze mag je namelijk alleen aanzetten als het zicht minder dan 50 meter is, wat zelden voorkomt. In tegenstelling tot de voorste mistlichten mag je het mistachterlicht niet bij hevige regenval aan hebben staan.

Zicht inschatten met behulp van hectometerpaaltjes

Als je wil weten of het zicht slecht genoeg is op de snelweg om je voorste mistlampen te gebruiken, kun een inschatting maken op basis van de hectometerpaaltjes langs de weg. Er zit honderd meter tussen elk bordje, dus als je maximaal twee bordjes ver kunt kijken, is het zicht minder dan tweehonderd meter.

Verder is het goed om te beseffen dat het onterecht voeren van je mistlampen een overtreding is, waar een flink boetebedrag aan hangt. Zo bedraagt de bekeuring voor de voorste lampen onterecht gebruiken 120 euro. Het onterecht gebruiken van het mistachterlicht kost 190 euro.