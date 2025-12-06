Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je een smartwatch bedienen tijdens het autorijden? Ja en nee

Je telefoon vasthouden tijdens het autorijden is ten strengste verboden. Het kan je een boete van wel 430 euro opleveren. Maar hoe zit het met het bedienen van een smartwatch in de auto? Kan dat je ook zo duur komen te staan?

Vooropgesteld: elke vorm van afleiding achter het stuur is onwenselijk. Ook het bedienen op je smartwatch houdt je ogen van de weg, dus doe het liever niet. Maar is het strafbaar?

Smartwatch bedienen tijdens het autorijden

Niet volgens Artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Daarin staat immers specifiek dat het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat verboden is (eerder zochten we uit of het op schoot leggen van je smartphone daar ook onder valt). Een smartwatch houd je niet vast, maar zit om je pols. Die bekeuring van 430 euro kun je dus niet krijgen.

Artikel 5

Dat betekent overigens niet dat je tijdens het rijden achteloos kunt swipen en scrollen met je smartwatch. Er geldt immers een overkoepelde wet (Artikel 5 van de Wegenverkeerswet) die gevaarlijk gedrag tegengaat. Die wet verbiedt niet alleen gedrag dat gevaar of hinder veroorzaakt, maar ook gedrag dat gevaar of hinder kán veroorzaken. Dat is al snel het geval wanneer je een digitaal horloge bedient.

Er is geen vast boetebedrag bepaald voor dat vergrijpt. In plaats daarvan beslist de officier van justitie over de hoogte van de boete. Dat kan al gauw in de papieren lopen, dus laat je vooral niet te veel afleiden door je smartwatch.

Verwarrende verkeerssituaties

In het drukke, Nederlandse verkeer ontstaan geregeld verwarrende situaties. Maar hoe dien je in deze gevallen te handelen als automobilist? Autovisie geeft antwoord. Hieronder een aantal recente vraagstukken.

Mag je in de file je telefoon gebruiken?

Is het fout om een linksplakker rechts te passeren zonder daarbij van rijstrook te wisselen?

Is richting aangeven vóór je een rotonde oprijdt verplicht?