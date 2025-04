Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je een langzame tractor inhalen over doorgetrokken streep?

Een doorgetrokken streep betekent dat je niet mag inhalen. Dat weten de meeste automobilisten wel. Maar wat als het een trage tractor is die voor je rijdt?

Op autowegen en snelwegen hebben trekkers niets te zoeken. Op provinciale wegen kun je wel landbouwvoertuigen tegenkomen. Enkele jaren geleden is de maximumsnelheid van tractoren met kenteken opgeschroefd van 25 naar 40 km/h. Nog altijd niet bepaald vlot. In sommige gevallen geldt om die reden een geslotenverklaring voor tractoren.

Maar wat als je op een weg met doorgetrokken streept plots wél met een trage trekker van doen hebt? Mag je die dan echt niet even vlug voorbij rijden? Doorstroming is immers ook belangrijk in het verkeer.

Helaas is het antwoord daarop nee, zo bevestigt het CBR bij navraag. “Het is per wet geregeld en daar houden we ons aan”, stelt een woordvoerder. Het CBR zal dus altijd adviseren om erachter te blijven rijden. Een doorgetrokken streep betekent immers een inhaalverbod. Ook trekkers mag je dan niet passeren, zelfs niet als ze uiterst rechts rijden om het inhalen te vergemakkelijken.

Inhaalverbod met uitzondering voor trekkers

Op een weg zonder doorgetrokken streep kan ook een inhaalverbod gelden. Dan wordt dat aangegeven met een verbodsbord. Dit is een rond, wit bord met rode rand waarop een rode auto links van een zwarte auto wordt afgebeeld. In sommige gevallen zie je dit in combinatie met een onderbord dat aangeeft dat brommers of trekkers wél mogen worden ingehaald.

Dat bord zul je echter niet zien in combinatie met een doorgetrokken streep. Daarover mag je immers nooit en te nimmer inhalen en over een dubbele doorgetrokken streep mag dat evenmin. Maar hoe zit het met een dubbele, onderbroken streep? Het antwoord daarop lees je hier.

