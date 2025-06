Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je door rood rijden om plaats te maken voor een ambulance?

Hoor je een sirene in de verte en zie je in je achteruitkijkspiegel blauwe zwaailampen aankomen? Niet in de stress schieten! Kijk rustig hoe je het makkelijkst en veiligst aan de kant kunt gaan. Maar wat nou als je bij het stoplicht staat, mag je dan door rood rijden?

Laten we gelijk de open deur maar intrappen: de politie, brandweer en ambulance mogen natuurlijk wel door rood rijden. Ze hebben daar een ontheffing voor. Alles om maar zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen zijn.

Door rood rijden toegestaan?

Maar jijzelf dan? Mag je door rood rijden om plaats te maken? Nee, dat mag niet. Doe je dat wel, dan kun je daar een boete van 310 euro voor krijgen. Al zou je kunnen proberen een beroep te doen op clementie als je geflitst bent. Dan moet je in bezwaar gaan.

Genoeg ruimte tot voorganger

Hoe dan ook, de politie gaat ervan uit dat jij in de rij voor het stoplicht voldoende ruimte hebt om aan de kant te gaan, zodat door rood rijden niet hoeft. Dat doe je door genoeg ruimte tot je voorligger te laten. Handig om te weten: als je de hele bumper van de auto voor je kunt zien, dan is er genoeg afstand.

Niet gaan stilstaan, blijf rijden

Opvallend is dat sommige automobilisten schrikken van de komst van een politieauto, brandweerwagen of ambulance. Als je regelmatig je achteruitkijkspiegel in de gaten houdt (zoals dat hoort), dan zie je de blauwe zwaailichten meestal ruim op tijd aankomen.

Word je wel verrast, doe dan geen gekke dingen. Probeer rustig te blijven en zoek voor je naar een plek om ruimte te maken. Dan kan op een parkeervak, bij een bushalte, in een inrit, of door zoveel mogelijk rechts te gaan rijden. Ga in ieder geval niet zomaar stilstaan. Blijf rijden.