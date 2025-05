Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je de rand van een rotonde afsnijden?

Ze zijn efficiënt, groen en vrij eenvoudig aan te leggen, rotondes zijn een van de favoriete oplossingen van Nederlandse wegenbouwkundige. Hoewel de verkeersregels op de rondes veelal voor zich spreken, zijn er toch nog zaken onduidelijk. Bijvoorbeeld of je de rand van een rotonde mag afsnijden.

Dat is overigens niet het enige dag onduidelijk is bij rotondes. Zo legden we eerder uit of richting aangeven voor een rotonde verplicht is.

Mag je de rand van een rotonde afsnijden?

De rand rondom een rotonde is een letterlijk en figuurlijk grijs gebied. Hij is namelijk gemaakt om te raken, maar er overheen scheuren is officieel niet toegestaan.

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 verplicht bestuurders om de rotonde te volgen. Afsnijden mag niet, je moet in de juiste rijbaan van de rotonde blijven. De berm of het middeneiland mag niet geraakt worden. Doe je dit wel, dan kun je een boete krijgen.

Uitzondering

Niet iedere rotonde heeft zo’n rand en hij wordt dan ook niet zonder reden aangelegd. Met name op plekken waar veel vrachtwagens of bussen rijden, kan de extra rand functioneel zijn. Bij krappe rotondes kan het verlaagde eerste deel van een middeneiland – ook wel truck apron genoemd – ervoor zorgen dat grote voertuigen zonder problemen een bocht kunnen maken. Dit is in zo’n geval dan ook toegestaan.

De verkeersregels houden namelijk rekening met de fysieke beperkingen van voertuigen. Met een vrachtwagen mag je dus indien nodig de rotonde afsnijden, met een auto niet.