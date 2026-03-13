Maak kans op een gratis LEGO-set van de F1 Academy

De F1 rijdt dit weekend zijn tweede race in Shanghai. Zaterdag is ook direct de eerste race van de F1 Academy.

Autovisie doet verslag van deze raceklasse voor jonge, vrouwelijke coureurs en volgt Esmee Kosterman tijdens haar eerste wedstrijd dit seizoen. Ze legt de lat voor zichzelf direct hoog.

Esmee Kosterman in F1 Academy

De nog maar 20-jarige Esmee had geen droomstart van haar seizoen en zette tijdens de kwalificatie de zestiende tijd neer. Tijdens haar wildcard-wedstrijd – haar eerste keer in de Academy vorig jaar – liet ze echter zien dat ze zich tijdens de races behoorlijk naar voren kan vechten. Naast Esmee doet dit seizoen ook Nina Gademan mee. Zij start morgen vanaf plek zes.

Win een LEGO-auto

Esmee rijdt voor het team van MP Motorsport, dat gesponsord wordt door de LEGO Group. Eerder werd er van haar auto dan ook een LEGO-set gemaakt, die we weg kunnen geven aan een van jullie. Reageer onder onze laatste Instagram-post op welke plek jij denkt dat Esmee morgen eindigt en maak kans op het pakket!



De set bestaat uit 201 steentjes en is geschikt voor 10 jaar en ouder. Hoewel de set niet uit heel veel delen bestaat, vind je leuke details. Zo zijn de banden net echt en heeft het bouwwerk alle onderdelen als een halo, splitter, spoiler en natuurlijk een vrouwelijke coureur.

