Lidl verslaat Kärcher met deze hogedrukreiniger van minder dan 50 euro

Een hogedrukreiniger is ideaal als je een auto hebt. Je kunt namelijk de lak, wielen en wielkasten goed schoonmaken, maar ook is het handig voor je oprit. Welke hogedrukreiniger is het beste?

Het Duitse autoblad Auto Motor und Sport nam de proef op de som en testte tien goedkope hogedrukreinigers. De prijzen variëren van 45 euro tot 100 euro.

De beste goedkope hogedrukreiniger

De hogedrukreinigers zijn getest op hun reinigingsprestaties, bediening, afwerking, functies en geluidsniveau. Welke hogedrukreiniger is het beste? We lichten de drie toppers uit. Ga je een auto wassen, doe het dan op deze manier om krassen te voorkomen.

1. Parkside PHDS 110 B2 Silent

Uit de test blijkt dat de Parkside PHDS 110 B2 Silent wint van alle andere (veelal duurdere) hogedrukreinigers. Hij is compact, stil, heeft veel functies en heeft een slimme opslag voor accessoires.

De minpunten zijn de nauwkeurigheid van de straal en het materiaal van de spuitmond. In Nederland is de B2 Silent niet te koop, maar wel het basis-model die ook tot 110 bar levert. Deze is ook nog eens 20 euro goedkoper en kun je nu bestellen voor 49,99 euro.

2. Einhell TC-HP 130

De Einhell TC-HP 130 weet zich naar een tweede plek te spuiten met zijn druk tot 130 bar en lichtgewicht basis. Daarbij is de afwerking goed en is hij ongecompliceerd.

Nadelen zijn er ook, zo ben je enige tijd kwijt aan het monteren van de hogedrukreiniger – hij zit in delen in de doos. Daarbij is hij luidruchtig en is de straal beperkt instelbaar. De Einhell TC-HP 130 kost in Nederland net geen 100 euro.

3. Black+Decker BXPW1400E

Op de derde plek eindigt de Black+Decker BXPW1400E. Ook deze levert een druk van 110 bar en is erg lichtgewicht en mobiel dankzij zijn wielen. Daarbij heeft hij veel functies voor zijn prijs en reinigt hij goed.

Nadelen zijn er ook. Zo is het handvat wiebelig en vergt het in elkaar zetten van de hogedrukreiniger wat tijd. Momenteel is deze het goedkoopst bij Amazon. Daar betaal je net geen 80 euro voor het apparaat.