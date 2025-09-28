Deel dit: Share App Mail Tweet

Kun je eigenlijk een boete krijgen voor te langzaam rijden?

Wie te hard rijdt, riskeert een boete. Maar geldt dat eigenlijk ook voor weggebruikers die juist heel langzaam rijden?

Een interessante vraag, want de op verkeersborden aangegeven maximumsnelheid is – zoals de naam al zegt – een máximumsnelheid. Je zou zeggen dat langzamer rijden geen probleem is.

Mag je langzamer dan maximumsnelheid?

En dat klopt, deels. Op een 80-weg hoef je niet per se 80 km/h te rijden, langzamer mag. Maar ook dat kent zijn grenzen. Waar rijden met 75 km/h in zo’n situatie niet tot problemen zal leiden, wordt je wel degelijk op de bon geslingerd als je met 40 km/h over een provinciale weg sukkelt. Je mag immers het overige verkeer niet hinderen of in gevaar brengen.

Anders dan bij te hard rijden, waarbij voor elke snelheid een vast (en enorm) boetebedrag voorgeschreven staat, is dat voor te langzaam rijden niet het geval. Het staat niet in beton gegoten wat té langzaam is. Dat is aan een agent om in te schatten.

Zoveel kost boete voor té langzaam rijden

Er is geen feitcode in de wegenverkeerswet die specifiek te langzaam rijden omschrijft. Rijd je gevaarlijk langzaam en wordt je gesnapt door de politie, dan zal een agent je bekeuren voor artikel 5 van de Wegenverkeerswet, een overkoepeld artikel voor gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag. De hoogte van een boete voor dat feit wordt bepaald door de officier van justitie. Dat zijn over het algemeen geen malse bedragen.

Hoewel op de openbare weg geen minimumsnelheid geldt, bestaat wel een minimumconstructiesnelheid. Zo mogen op autowegen alleen motorvoertuigen komen die minimaal 50 km/h mogen. Voor snelwegen geldt 60 km/h.

Let op, het betekent niet dat je plots met een opgevoerd brommertje de snelweg op mag. Het is een minimumsnelheid die het voertuig moet kunnen en mógen rijden. Bovendien is 60 km/h op de snelweg rijden nog altijd geen goed plan. Dat kan immers gevaar en hinder veroorzaken bij het overige verkeer.