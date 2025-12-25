Deel dit: Share App Mail Tweet

Krabben loont! Zoveel geld kan het je kosten als je ’s ochtends wegrijdt met dichtgevroren ramen

De kerstdagen worden mogelijk de koudste in vijftien jaar, dus zou het best kunnen dat je op 25 of 26 december ’s ochtends bij je auto komt en dat je moet krabben. Niet leuk, maar wel noodzakelijk. Ook omdat het je geld kan schelen.

Krabben is irritant, dat snappen we (had je auto nou maar een standkachel). Ook wij hebben de neiging om weg te rijden met nog bevroren ruiten, omdat ze na een kilometer toch wel beginnen te ontdooien. Maar er is natuurlijk een heel goede reden om het níét te doen: veiligheid.

Ongeluk veroorzaken met dichtgevroren ruiten

Want je ziet weinig tot niks als je halve auto nog dicht zit met ijs. En dat kan je extreem duur komen te staan als je onverhoopt op die manier een aanrijding veroorzaakt. Zo is het mogelijk dat je verzekeraar vindt dat je roekeloos hebt gereden en de schade op jou probeert te verhalen.

Even flink krabben kan je een flinke boete schalen

Ten tweede is het rijden zonder goed zicht gewoon strafbaar. Je kunt er een boete voor krijgen. En die boete bedraagt op het moment van schrijven 190 euro. Dus wat dat betreft is een ijsdeken, die je op de ruit legt om te voorkomen dat-ie bevriest, best een prima investering. Anders moet je gewoon krabben.