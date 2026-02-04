Deel dit: Share App Mail Tweet

Kan een sterretje in de voorruit echt zo snel een barst worden?

Als we tv-reclames moeten geloven, wordt een sterretje in de voorruit al snel een barst en moeten we daarmee meteen naar de specialist. Maar is dat wel zo?

De voorruit van een auto is bestand tegen van alles. En toch kan iets simpels als een opspattend steentje zorgen voor een beschadiging. Maar moet je met zo’n sterretje meteen naar de garage, omdat-ie anders een barst wordt? Mwah, dat valt best mee.

Kassa: ‘Lekker laten zitten, zo’n sterretje’

Door reclame op televisie hebben mensen misschien het idee dat ze snel naar de specialist moeten als ze een ster in de voorruit hebben, maar in de praktijk groeit zo’n beschadiging niet zo snel uit tot een barst. ‘Lekker laten zitten, zo’n sterretje‘, concludeerde het programma Kassa tien jaar geleden al.

In televisiespots wordt vaak gezegd dat plotselinge temperatuurverschillen ervoor kunnen zorgen dat een sterretje uitgroeit tot een barst. Maar in de praktijk blijkt dat alleszins mee te vallen. Een moderne autoruit scheurt echt niet zo snel.

Wordt repareren vergoed door verzekeraar?

Maar goed, er is een reden om een ster in de voorruit tóch te laten repareren. Want een sterretje kan nog gevuld worden, terwijl in het geval van een barst de hele ruit moet worden vervangen, wat steeds duurder wordt door alle moderne veiligheidssystemen.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Over het algemeen geldt: als een sterretje kleiner is dan een twee-euromunt, dan is de beschadiging te repareren met hars. In veel gevallen wordt het zelfs betaald door de autoverzekering. Tenminste, als je een WA+- of All Risk-dekking hebt.

Hoge kosten door camera’s en sensoren

Moet de ruit worden vervangen, omdat er een barst in zit, dan lopen de kosten snel op. Dat komt onder meer door de hulpsystemen waarmee een moderne auto is uitgerust, waarvoor de camera’s en sensoren opnieuw moeten worden ingesteld.

Overigens kan een ster in de voorruit reden zijn voor een apk-afkeur; als de beschadiging behoorlijk fors is en het zicht van de bestuurder belemmerd. Maar als het een klein pikje betreft, kun je in alle rust verder rijden, want zo snel groeit die niet uit tot een barst. Overigens is de voorruit niet het grootste afkeurpunt bij de apk.