Kan een OBD-dongel van 40 euro echt 15 procent brandstof besparen? Dit zegt onderzoek

Benzine en diesel zijn ontzettend duur en dus zoekt iedereen manieren om de kosten te drukken. Op internet kun je voor zo’n 40 euro – of soms nog wel minder – een dongel kopen die belooft 15 procent brandstof te besparen. Klopt dit wel?

De dongels koop je in Nederland vaak voor zo’n 40 euro, maar ze worden ook op Chinese webshops verkocht voor veel minder. De Duitse ADAC testte eerder dit soort apparaten.

Dongels om brandstof te besparen

De dongels worden aangesloten via de OBD2-poort en claimen dus vaak een reductie van het brandstofverbruik van 15, 20 of zelfs 50 procent. Daarbij beloven ze betere motorprestaties – net als bij chiptunen.

Het onderzoek is duidelijk over dit soort dongels: ze zijn nutteloos. De apparaten hebben totaal geen effect en verbinden niet eens met de systemen die verbranding, brandstofinspuiting en andere zaken waar potentieel brandstof bespaard kan worden aansturen.

In het apparaatje zitten vaak enkel ledjes, weerstanden en een spanningsomvormer. De OBD-dongel knippert dus wel, maar doet helemaal niets. Wil je echt brandstof besparen, dan kun je beter rustig rijden en ervoor zorgen dat je de goede banden hebt.