Illegale Ferrari F1-bestuurder eindelijk opgepakt in Tsjechië

Je kijkt wel heel raar op als je op de snelweg ingehaald wordt door een Ferrari Formule 1-auto, maar tot zondagochtend was dit een mogelijkheid op de wegen van Tsjechië. De 51-jarige bestuurder, die jarenlang uit handen van de politie wist te blijven, is nu ingerekend.

Sinds 2019 was op het YouTube-kanaal TrackZone te zien hoe de man in een rode Formule-auto, compleet met helm en race-uitrusting, over de Tsjechische wegen scheurde. Agenten hielden de Ferrari-enthousiasteling aan bij zijn woning in het dorpje Buk, zo’n 60 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Praag. Deze beelden werden dit jaar nog gemaakt van de auto.

Ferrari-aanhouding?

De Ferrari was meerdere keren bij een tankstation gesignaleerd en daarom ondernam de politie hun actie. Meerdere politieauto’s en zelfs een helikopter werden ingezet en traceerden de auto tot bij het huis van de man. Daar stond de raceauto nog steeds voor de garage, met zijn bestuurder nog achter het stuur. In eerste instantie deed de man nog moeilijk en weigerde uit te stappen. Volgens hem was de politie illegaal op zijn terrein, omdat ze geen huiszoekingsbevel hadden.

De auto is hoogstwaarschijnlijk geen echte Ferrari F1, maar een Dallara GP2/08. Deze bolide heeft een 4,0-liter V8 die tot wel 10.000 toeren per minuut accelereert en een vermogen heeft van zo’n 600 pk. Toch mag ook deze auto de openbare weg niet op, omdat hij geen spiegels, lichten, kentekenplaten of geschikte banden heeft.

Actie door de politie

Sinds 2019 wist de bestuurder van de Tsjechische politie te ontsnappen, ook al kwamen er van zijn ritten meerdere video’s online te staan. Bij eerdere pogingen ondervroegen agenten zelfs de bestuurders van auto’s die samen met de ‘Ferrari’ Formule-auto reden, maar dat leverde niets op. Nu riskeert hij een boete van duizenden Tsjechische kronen en een langdurig rijverbod. In de video hieronder zie je wat beelden van de auto op de openbare weg. Aan het einde van de video wordt de bestuurder aangehouden.