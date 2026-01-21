Deel dit: Share App Mail Tweet

“Ik denk dat het een gemiste kans is om het accupakket van de BMW iX3 als één blok uit te voeren”

Iedere twee weken behandelen we in Autovisie Magazine lezersvragen. Ditmaal de kwestie van Ton Slingerland. Hij verbaast zich over het nieuwe accupakket van de BMW iX3 dat onderdeel uitmaakt van de structuur van de auto.

Nieuwe BMW iX3 heeft groot probleem

De vraag van Ton luidt: Ik lees al 40 jaar met veel plezier Autovisie en met veel belangstelling ook de test van de nieuwe EV van BMW, de iX3. Die auto krijgt een uitstekende score: 8,5. Een prima auto met een groot rijbereik van ruim 800 km en een concurrerende prijs. Met verbazing las ik dat de grote accu in een soort massief schuim gegoten wordt, waardoor het vervangen van één of meerdere cellen onmogelijk is. Volgens BMW zal bij een defect het hele accupakket vervangen moeten worden en kan het oude pakket niet gerecycled worden.

De eerste 8 jaren is er de fabrieksgarantie en vergoedt BMW de kosten van een geheel nieuw accupakket. Uit kosten- en milieuoogpunt is dit al een grote verspilling, want vaak kunnen accuproblemen met het vervangen van de defecte cellen prima opgelost worden. Na deze 8 jaren kan er bij een defect aan het accupakket een groot probleem voor de BMW-eigenaar ontstaan. Het hele accupakket zal dan vervangen moeten worden. De verwachting is dat de kosten hiervan vergelijkbaar zijn met een accupakket van Mercedes EQC: ca. € 35.000.

Deze investering is dan 50% van de nieuwwaarde, waardoor deze grote investering waarschijnlijk niet opweegt tegen de economische waarde en de auto dus total loss is. Ik denk dat het een gemiste kans is om het accupakket als één blok uit te voeren. Zowel milieutechnisch als economisch wordt dit een groot probleem.

Antwoord Autovisie

Het antwoord van Autovisie: Dat het accupakket in deze vorm niet gerecycled kan worden, hebben we niet geschreven. Wat we van BMW te horen hebben gekregen, is dat ze na jaren ervaring met EV’s hebben geconcludeerd dat storingen aan accupakketten bij BMW zelden veroorzaakt worden door de cellen, maar meestal door de regelelektronica. Daarom is die afzonderlijk in een ‘doos’ boven op de accu geplaatst onder de achterbank, waardoor die eenvoudiger te repareren is.

Het is inderdaad wel zo dat een pakket volledig vervangen moet worden indien een cel defect raakt, waardoor het pakket niet meer functioneert. BMW zegt dat de kans hierop zo klein is, dat dit nadeel opweegt tegen de voordelen bij de gekozen constructie. De tijd zal leren of het een verstandige beslissing is geweest.