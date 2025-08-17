Deel dit: Share App Mail Tweet

Bijtelling 2025 en 2026: hoeveel moet je betalen voor je auto?

Bijtelling, iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar wat houdt het exact in en hoeveel moet je in 2025 betalen? In dit artikel leggen we uit wat het kost om een zakelijke auto privé te gebruiken.

Als je meer dan 500 kilometer per jaar je zakelijke auto privé gebruikt, dan moet je daar bijtelling over betalen. Vanaf 2026 is de regeling makkelijk, want dan betaalt iedereen 22 procent over de volledige cataloguswaarde van de auto. De regels die nu nog gelden zijn ietsje complexer.

Fiscaal voordeel EV’s

Alle voertuigen die op dit moment CO₂ uitstoten vallen onder een bijtellingstarief van 22 procent. De regels worden alleen wat moeilijker als er geen uitstoot is, want die vallen soms helemaal en soms gedeeltelijk onder een gereduceerd tarief. De Bovag wil dat er iets anders aan de belastingen wordt gedaan.

Voor het gros van de elektrische auto’s geldt dat je 17 procent bijtelling moeten betalen over 30.000 euro van de cataloguswaarde en 22 procent over het resterende bedrag. De periode die het gereduceerde tarief geldt, is 60 maanden na de eerste toelating, daarna wordt opnieuw gekeken naar de geüpdatete regels.

De auto’s die helemaal binnen het gereduceerde tarief vallen zijn volgens de Belastingdienst: “waterstofauto’s en auto’s die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen.” Bij deze laatste moeten de zonnecellen minimaal 1 kilowattpiek hebben en de accu mag geen lood bevatten. Wij kennen alleen geen auto’s die op de markt zijn en aan deze voorwaarden voldoen.

Bijtelling youngtimers

Dit jaar staat de youngtimer-regeling op 35 procent bijtelling, die je betaalt over de dagwaarde van de auto. De catalogusprijs van nieuwe auto’s is meestal een stuk hoger. Daarom betaal je alsnog een stuk minder met een youngtimer, dan de 22 procent bijtelling van een nieuwe bolide.

Daarnaast kun je bij BTW-auto’s 21 procent van het aankoopbedrag bij de belastingdienst terugvragen. Dit geldt trouwens ook voor alle onkosten die je er mee maakt. Er zijn verder plannen geweest om deze regeling af te schaffen, maar ook in 2026 zullen 15 jaar oude auto’s hieronder vallen. Met deze gadgets hou je je youngtimer vers.