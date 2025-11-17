Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoeveel lachgas is te veel? Deze jongens komen er onvrijwillig achter wanneer je auto boem zegt

Veel Ford Mustang-eigenaren laten hun Amerikaanse ponycar origineel, maar voor sommigen is dat niet genoeg. Dat geldt ook voor de inzittenden van deze vierde generatie Mustang. Die trekken namelijk zo hard aan de flessen met lachgas dat de auto zichzelf opblaast.

De Ford Mustang GT is een ietwat lompe sportauto die berucht staat om zijn soms listige weggedrag. Daar nog lachgas aan toevoegen is vragen om problemen. Toch kun je ook met een écht precisiewapen op knullige wijze crashen, zo bewijst de bestuurder van deze Ferrari 458.

Motor Ford Mustang GT explodeert na lachgasinjectie

De inzittenden van deze Ford Mustang proberen met lachgas alles uit hun auto te halen. NOS (lachgas) verhoogt tijdelijk het motorvermogen door extra zuurstof in de verbrandingskamer te brengen. Wanneer het wordt geïnjecteerd, splitst het bij hoge temperatuur in zuurstof en stikstof. Door de extra zuurstof kan ook meer brandstof worden toegevoegd. Dat zorgt voor fellere explosies in de verbrandingskamer en dus meer vermogen.

Lachgas zorgt voor korte, krachtige boosts. Helaas zijn motorblokken vaak niet gemaakt op die extra druk. Dat blijkt ook het geval bij deze Ford Mustang. Als ze hun NOS-systeem tot het uiterste opschroeven, gaat het flink mis. Niet alleen amateurs blazen hun auto’s weleens op met lachgas, de tuners van MaximumPSI gebeurde het vorig jaar ook al.