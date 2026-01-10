Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe strooizout voor meer schade aan je auto zorgt dan roest alleen

Rijkswaterstaat heeft deze winter al 102 miljoen kilo zout op de Nederlandse snelwegen gestrooid. Dat is een stuk meer dan het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar: 76 miljoen kilo. Goed voor de bestrijding van gladheid, slecht voor de auto’s.

Strooizout verlaagt het vriespunt van water en zorgt er zo voor dat er minder snel ijs ontstaat op de weg. Voor een optimale werking moet het zout niet alleen worden uitgestrooid, maar ook door genoeg auto’s worden ingereden, zodat het optimaal wordt verdeeld en goed wordt gemengd.

Strooizout tast rubber en kunststof aan

Strooizout is uiteraard niet zonder nadelen. Zo bevordert het roest, bijvoorbeeld onder de auto of in de wielkasten waar het zout zich ophoopt en vermengt met vuil en water. Oudere auto’s hebben een stuk meer last van roestvorming dan nieuwe.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Maar daarmee houdt de schadelijke werking van zout niet op. Het bijtende goedje tast ook kunststof en rubber aan en kan een negatieve invloed hebben op de vele sensoren die moderne auto’s hebben. Ook kan zout ervoor zorgen dat beschadigingen aan lichtmetalen wielen uitgroeien tot grotere plekken.

Neem voldoende ruitenvloeistof mee

Ga je in de winter de weg op, let dan ook op het niveau van je ruitenwisservloeistof en zorg dat je genoeg bij je hebt. Opspattend zout van voorliggers maakt je voorruit vies en is er moeilijk af te krijgen zonder te sproeien.

Spoel strooizout regelmatig van je auto af

Hoe bescherm je je auto zo goed mogelijk tegen zout? Door hem vaker dan normaal te wassen en/of af te spoelen. Neem daarin niet alleen de koets mee, maar richt de hogedrukspuit ook in de wielkasten en onder de auto.