Verkopen of vernietigen? Dit gebeurt er met oude politieauto’s

Zodra voertuigen niet meer voldoen aan de eisen of reparaties te duur worden, haalt de politie ze uit de vloot en vervangt ze door nieuwe modellen. Maar wat gebeurt er met oude politieauto’s nadat ze hun actieve dienst hebben voltooid?

Na vervanging komen de oude politieauto’s in één van de volgende trajecten terecht: sloop, verkoop of herbestemming. Het merendeel van de afgeschreven politieauto’s gaat na een zwaar leven naar de sloop. Voertuigen met hoge kilometerstanden of ernstige slijtage leveren nog bruikbare onderdelen op, terwijl de rest wordt gerecycled. De meeste politieauto’s moeten hard werken tijdens hun dienstleven.

Verkoop van oude politieauto’s

Toch verdwijnen niet alle dienstwagens meteen. Oude politieauto’s die nog in goede staat verkeren, komen via gespecialiseerde veilingen of handelaren op de markt en krijgen een tweede leven als personenauto of bedrijfswagen.

Politieauto met sirene en strepen kopen Sommige instanties mogen wel oude politieauto’s overnemen in hun originele staat. Denk hierbij aan filmhuizen, musea en productiebedrijven, bijvoorbeeld voor opnames of tentoonstellingen.

Voordat dit gebeurt, ondergaan de voertuigen een metamorfose. Alle opvallende kenmerken zoals sirenes, zwaailichten, striping en het politielogo worden verwijderd. Zo wordt verwarring op de weg voorkomen en is de auto weer geschikt voor regulier gebruik. Daarnaast is het als particulier of bedrijf over het algemeen illegaal om met een herkenbare politieauto rond te rijden.

Een belangrijke speler bij dit proces is Domeinen Roerende Zaken (DRZ), onderdeel van het Ministerie van Financiën. Deze dienst verzorgt de verkoop van afgeschreven of in beslag genomen goederen van de overheid, waaronder politievoertuigen. DRZ organiseert veilingen waar particulieren en bedrijven ex-overheidsauto’s kopen. Deze oude politieauto’s wil je dan weer absoluut niet via deze organisatie kopen. Ook commerciële veilinghuizen en gespecialiseerde bedrijven nemen een deel van deze handel voor hun rekening, binnen en buiten Nederland.

Andere bestemmingen

Sommige oude politieauto’s rijden in gestripte staat nog jarenlang rond in het buitenland, bijvoorbeeld als taxi of bedrijfswagen. Andere exemplaren belanden bij verzamelaars of musea. Hiervoor zijn vooral iconische modellen of voertuigen die voor speciale eenheden zijn ingezet populair.