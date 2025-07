Deel dit: Share App Mail Tweet

Het exorbitante wagenpark van Mercedes F1-rijder George Russell

George Russell rijdt voor het F1-team van Mercedes. Wie rijdt voor een topteam kan rekenen op een topsalaris. En van een topsalaris kun je topauto’s kopen. Dit is het exorbitante wagenpark van Russell.

George Russell mag zich sinds 2019 Formule 1-coureur noemen. Hij startte zijn carrière bij Williams en rijdt sinds 2022 voor het F1-team van Mercedes. Begin dit jaar nam hij het stokje over van Lewis Hamilton, die naar Ferrari verkaste. Nu wordt zijn plekje in gevaar gebracht door de mogelijke komst van Max Verstappen bij het Mercedes-team.

Wagenpark van Mercedes F1-coureur George Russel

Dit jaar stuurt Russell sowieso nog voor Mercedes. Als boegbeeld van het fabrieksteam rijd je uiteraard in een auto van het merk. Uiteraard ga je als F1-coureur niet voor een simpel A 45 AMG’tje, maar voor het dikste van het dikste.

Mercedes-AMG ONE

En dat is? De Mercedes-AMG ONE natuurlijk. Het is een hypercar zoals geen ander, ontwikkeld met de kennis die de fabrikant in de Formule 1 heeft opgedaan. Zo heeft hij zelfs de motor uit een F1-auto. De 1,6-liter V6-turbomotor wordt bijgestaan door elektrokracht. De aandrijflijn is goed voor meer dan 1.000 pk.



Er zijn in totaal 275 stuks van de ONE gebouwd. Prijskaartje? Zo’n 2,3 miljoen euro. Ook de onderhoudskosten van een AMG ONE zijn schrikbarend, al is dat voor George Russell vast geen probleem.

Nog meer Mercedessen

Uiteraard is dit niet de enige auto in de collectie van de F1-coureur. George Russell mag zich ook eigenaar noemen van een 280 SL uit 1970. Daarnaast zou hij een AMG G 63, AMG C 63, AMG C 63 S, SL 63 en GT S in de garage hebben staan. Valt het erg op dat-ie Mercedes-coureur is? Hij rijdt soms overigens ook in een niet-Mercedes, namelijk een Mini Moke.

Al met al een vrij dik wagenpark, zeker vergeleken met de bescheiden garage van Oscar Piastri. Zijn teamgenoot bij McLaren, F1-coureur Lando Norris, heeft een nóg extravagantere autocollectie.