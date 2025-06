Deel dit: Share App Mail Tweet

Heb jij een old- of youngtimer? Deze gadgets moet je hebben

De (meteorologische) zomer is begonnen. Tijd om de klassieker of youngtimer weer uit de stalling te halen. Met deze gadgets geniet u er nog meer van.

Autovisie licht in de rubriek Rijk Mengsel iedere twee weken de leukste gadgets voor autoliefhebbers uit. Ditmaal met hebbedingen voor jouw old- of youngtimer.

Druppellader

Het is weekend en de zon schijnt, maar uw old- of youngtimer wil niet starten. Veelal komt dit door accuproblemen. Met een druppellader zijn zulke problemen eenvoudig te voorkomen en blijft de accu op spanning.

De elektronica in de lader bepaalt zelfs of hij op dat moment gevoed moet worden en beschermt de accu tegen veroudering. Deze Einhell geeft ook nog aan wat de spanning is, zodat u weet wanneer de accu zijn capaciteit verliest. De druppellader koop je al voor 27,95 euro.

Universele dopsleutel

Hebt u te maken met veel verschillende soorten boutjes en wilt u snel sleutelen, dan is een universele dopsleutel ideaal. Hij is vooral handig bij kunststoffen onderdelen van een auto die niet erg vast zitten.

De universele dopsleutel kan gebruikt worden voor bouten en moeren van 7 tot 19 millimeter. Gebruikt u deze tool voor grover werk, dan zullen de pinnetjes snel slijten. De universele dopsleutel koop je al voor 5,65 euro.

Elektronische momentsleutel

Om bouten en schroefdraden in optimale staat te houden en toch stevig aan te draaien, is een momentsleutel essentieel. Wilt u heel precies een bout met het vereiste aantal Nm’s aandraaien, dan is een elektronische momentsleutel ideaal.

Deze betaalbare variant heeft een (on)nauwkeurigheid van zo’n 2 procent met de klok mee en 3 procent tegen de klok in. Duurdere exemplaren zijn nauwkeuriger, kunnen meer koppel aan en slaan optioneel zelfs de aandraai-data op in een app. Een van de goedkoopste vind je bij AliExpress en kost iets meer dan 65 euro.

FM-transmitter

Heeft uw auto wel een ouderwetse radio, maar geen Bluetooth-functie, dan is het toch mogelijk om via uw telefoon naar muziek te luisteren. Er hoeft geen nieuwe, niet-originele radio geplaatst te worden. Met een FM-transmitter kan een oude radio gebruikt worden.

Uw telefoon verbindt zich via Bluetooth aan de transmitter, die vervolgens een FM-signaal naar de radio stuurt. Hierdoor wordt audio-input van een telefoon ontvangen alsof het een radiozender is. Een FM-transmitter koop je al voor 17 euro.