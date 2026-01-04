Coen Grutters
Handbak sterft uit in Nederland: dit zijn de enige auto’s die je in 2026 koopt met drie pedalen

(Afbeelding: Martijn Bravenboer)

Ooit waren auto’s met handgeschakelde versnellingsbak de normaalste zaak van de wereld. Inmiddels is het haast een unicum. Dit zijn de enige auto’s die je in 2026 nog kunt kopen met drie pedalen en een handbak.

Van zakensedan tot supercar en van hatchback tot GT; vroeger kon je vrijwel elke auto krijgen met een handbak. Sterker nog, het was de standaard en een automaat was optioneel (als zo’n transmissie überhaupt aangeboden werd). Inmiddels zijn de rollen omgedraaid.

Waarom de handgeschakelde versnellingsbak uitsterft

Dat kent een aantal redenen. Denk aan de opkomst van de elektrische auto, waarin traditionele versnellingsbakken niet meer aan de orde zijn (al komt het in deze EV aardig in de buurt).

Autovisie Supertest 2025: op zoek naar dé stuurmansauto van het jaar

Daarnaast wíllen de meeste autokopers geen handbak. Automaten zijn niet alleen lekker eenvoudig in de bediening, maar ze zijn tegenwoordig ook sneller en zuiniger dan handgeschakelde versnellingsbakken.

Alle nieuwe auto’s met handbak in Nederland

Met name dat laatste speelt een belangrijke rol. Door strikte regelgeving is het autofabrikanten er alles aan gelegen de uitstootcijfers van de totale vloot laag te houden. Handgeschakelde versnellingsbakken zie je dan ook voornamelijk nog in twee soorten auto’s: absolute budgetmodellen en puristische sportwagens. Hieronder zie je welke nieuwe auto’s je als Nederlander in 2026 nog met handbak koopt.

Audi

  • Audi A1
  • Audi Q2

BMW

  • BMW M2
  • BMW M3
  • BMW M4 Coupé
  • BMW Z4 M40i (bijna uit productie)

Citroën

  • Citroën C3
  • Citroën C3 Aircross

Dacia

  • Dacia Bigster
  • Dacia Duster
  • Dacia Jogger
  • Dacia Sandero (Stepway)

Fiat

  • Fiat 500 Hybrid
  • Fiat Pandina
  • Fiat Grande Panda

Ford

  • Ford Mustang
  • Ford Puma

Hyundai

  • Hyundai i10
  • Hyundai i20
  • Hyundai i30 (Wagon)
  • Hyundai Bayon

Jeep

  • Jeep Avenger

Kia

  • Kia Ceed
  • Kia Picanto
  • Kia Stonic

Lotus

  • Lotus Emira

Mazda

  • Mazda 2
  • Mazda 3
  • Mazda CX-30
  • Mazda MX-5

Mitsubishi

  • Mitsubishi ASX
  • Mitsubishi Colt

Morgan

  • Morgan Plus Four

Nissan

  • Nissan Juke
  • Nissan Qashqai

Opel

  • Opel Corsa
  • Opel Mokka
  • Opel Astra

Porsche

  • Porsche 911 Carrera T (Cabriolet)
  • Porsche 911 GT3 (Touring)

Renault

  • Renault Captur
  • Renault Clio

Seat

  • Seat Arona
  • Seat Ateca
  • Seat Ibiza
  • Seat Leon

Skoda

  • Skoda Fabia
  • Skoda Kamiq
  • Skoda Karoq
  • Skoda Octavia
  • Skoda Scala

Suzuki

  • Suzuki S-Cross
  • Suzuki Swift
  • Suzuki Vitara

Toyota

  • Toyota Aygo X
  • Toyota GR Yaris
  • Toyota ProAce City Verso

Volkswagen

  • Volkswagen Golf Variant
  • Volkswagen Polo
  • Volkswagen T-Cross
  • Volkswagen Taigo

Tweedehands auto’s met handbak

Zo lijkt het aantal auto’s met handbak nog een behoorlijke lijst, maar vergeleken met het totaalaanbod is dit vrij summier. Wie wil genieten van het mechanische gevoel dat een handgeschakelde versnellingsbak biedt, kan ook kiezen voor een occasion.

Betaalbare hot hatch: Ford Fiesta ST vs. Renault Clio R.S. Trophy

Op de tweedehandsmarkt zijn nog veel leuke modellen met handbak te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de twee sportwagens in onderstaande video die Autovisie eerder in de Occasion Battle testte.

