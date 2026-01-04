Handbak sterft uit in Nederland: dit zijn de enige auto’s die je in 2026 koopt met drie pedalen
Ooit waren auto’s met handgeschakelde versnellingsbak de normaalste zaak van de wereld. Inmiddels is het haast een unicum. Dit zijn de enige auto’s die je in 2026 nog kunt kopen met drie pedalen en een handbak.
Van zakensedan tot supercar en van hatchback tot GT; vroeger kon je vrijwel elke auto krijgen met een handbak. Sterker nog, het was de standaard en een automaat was optioneel (als zo’n transmissie überhaupt aangeboden werd). Inmiddels zijn de rollen omgedraaid.
Waarom de handgeschakelde versnellingsbak uitsterft
Dat kent een aantal redenen. Denk aan de opkomst van de elektrische auto, waarin traditionele versnellingsbakken niet meer aan de orde zijn (al komt het in deze EV aardig in de buurt).
Daarnaast wíllen de meeste autokopers geen handbak. Automaten zijn niet alleen lekker eenvoudig in de bediening, maar ze zijn tegenwoordig ook sneller en zuiniger dan handgeschakelde versnellingsbakken.
Alle nieuwe auto’s met handbak in Nederland
Met name dat laatste speelt een belangrijke rol. Door strikte regelgeving is het autofabrikanten er alles aan gelegen de uitstootcijfers van de totale vloot laag te houden. Handgeschakelde versnellingsbakken zie je dan ook voornamelijk nog in twee soorten auto’s: absolute budgetmodellen en puristische sportwagens. Hieronder zie je welke nieuwe auto’s je als Nederlander in 2026 nog met handbak koopt.
Audi
- Audi A1
- Audi Q2
BMW
- BMW M2
- BMW M3
- BMW M4 Coupé
- BMW Z4 M40i (bijna uit productie)
Citroën
- Citroën C3
- Citroën C3 Aircross
Dacia
- Dacia Bigster
- Dacia Duster
- Dacia Jogger
- Dacia Sandero (Stepway)
Fiat
- Fiat 500 Hybrid
- Fiat Pandina
- Fiat Grande Panda
Ford
- Ford Mustang
- Ford Puma
Hyundai
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai i30 (Wagon)
- Hyundai Bayon
Jeep
- Jeep Avenger
Kia
- Kia Ceed
- Kia Picanto
- Kia Stonic
Lotus
- Lotus Emira
Mazda
- Mazda 2
- Mazda 3
- Mazda CX-30
- Mazda MX-5
Mitsubishi
- Mitsubishi ASX
- Mitsubishi Colt
Morgan
- Morgan Plus Four
Nissan
- Nissan Juke
- Nissan Qashqai
Opel
- Opel Corsa
- Opel Mokka
- Opel Astra
Porsche
- Porsche 911 Carrera T (Cabriolet)
- Porsche 911 GT3 (Touring)
Renault
- Renault Captur
- Renault Clio
Seat
- Seat Arona
- Seat Ateca
- Seat Ibiza
- Seat Leon
Skoda
- Skoda Fabia
- Skoda Kamiq
- Skoda Karoq
- Skoda Octavia
- Skoda Scala
Suzuki
- Suzuki S-Cross
- Suzuki Swift
- Suzuki Vitara
Toyota
- Toyota Aygo X
- Toyota GR Yaris
- Toyota ProAce City Verso
Volkswagen
- Volkswagen Golf Variant
- Volkswagen Polo
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen Taigo
Tweedehands auto’s met handbak
Zo lijkt het aantal auto’s met handbak nog een behoorlijke lijst, maar vergeleken met het totaalaanbod is dit vrij summier. Wie wil genieten van het mechanische gevoel dat een handgeschakelde versnellingsbak biedt, kan ook kiezen voor een occasion.
Op de tweedehandsmarkt zijn nog veel leuke modellen met handbak te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de twee sportwagens in onderstaande video die Autovisie eerder in de Occasion Battle testte.