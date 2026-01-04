Deel dit: Share App Mail Tweet

Handbak sterft uit in Nederland: dit zijn de enige auto’s die je in 2026 koopt met drie pedalen

Ooit waren auto’s met handgeschakelde versnellingsbak de normaalste zaak van de wereld. Inmiddels is het haast een unicum. Dit zijn de enige auto’s die je in 2026 nog kunt kopen met drie pedalen en een handbak.

Van zakensedan tot supercar en van hatchback tot GT; vroeger kon je vrijwel elke auto krijgen met een handbak. Sterker nog, het was de standaard en een automaat was optioneel (als zo’n transmissie überhaupt aangeboden werd). Inmiddels zijn de rollen omgedraaid.

Waarom de handgeschakelde versnellingsbak uitsterft

Dat kent een aantal redenen. Denk aan de opkomst van de elektrische auto, waarin traditionele versnellingsbakken niet meer aan de orde zijn (al komt het in deze EV aardig in de buurt).

Daarnaast wíllen de meeste autokopers geen handbak. Automaten zijn niet alleen lekker eenvoudig in de bediening, maar ze zijn tegenwoordig ook sneller en zuiniger dan handgeschakelde versnellingsbakken.

Alle nieuwe auto’s met handbak in Nederland

Met name dat laatste speelt een belangrijke rol. Door strikte regelgeving is het autofabrikanten er alles aan gelegen de uitstootcijfers van de totale vloot laag te houden. Handgeschakelde versnellingsbakken zie je dan ook voornamelijk nog in twee soorten auto’s: absolute budgetmodellen en puristische sportwagens. Hieronder zie je welke nieuwe auto’s je als Nederlander in 2026 nog met handbak koopt.

Audi

Audi A1

Audi Q2

BMW

BMW M2

BMW M3

BMW M4 Coupé

BMW Z4 M40i (bijna uit productie)

Citroën

Citroën C3

Citroën C3 Aircross

Dacia

Dacia Bigster

Dacia Duster

Dacia Jogger

Dacia Sandero (Stepway)

Fiat

Fiat 500 Hybrid

Fiat Pandina

Fiat Grande Panda

Ford

Ford Mustang

Ford Puma

Hyundai

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai i30 (Wagon)

Hyundai Bayon

Jeep

Jeep Avenger

Kia

Kia Ceed

Kia Picanto

Kia Stonic

Lotus

Lotus Emira

Mazda

Mazda 2

Mazda 3

Mazda CX-30

Mazda MX-5

Mitsubishi

Mitsubishi ASX

Mitsubishi Colt

Morgan

Morgan Plus Four

Nissan

Nissan Juke

Nissan Qashqai

Opel

Opel Corsa

Opel Mokka

Opel Astra

Porsche

Porsche 911 Carrera T (Cabriolet)

Porsche 911 GT3 (Touring)

Renault

Renault Captur

Renault Clio

Seat

Seat Arona

Seat Ateca

Seat Ibiza

Seat Leon

Skoda

Skoda Fabia

Skoda Kamiq

Skoda Karoq

Skoda Octavia

Skoda Scala

Suzuki

Suzuki S-Cross

Suzuki Swift

Suzuki Vitara

Toyota

Toyota Aygo X

Toyota GR Yaris

Toyota ProAce City Verso

Volkswagen

Volkswagen Golf Variant

Volkswagen Polo

Volkswagen T-Cross

Volkswagen Taigo

Tweedehands auto’s met handbak

Zo lijkt het aantal auto’s met handbak nog een behoorlijke lijst, maar vergeleken met het totaalaanbod is dit vrij summier. Wie wil genieten van het mechanische gevoel dat een handgeschakelde versnellingsbak biedt, kan ook kiezen voor een occasion.

