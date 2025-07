Deel dit: Share App Mail Tweet

Had papa gelijk? Mag je ’s nachts niet rijden met een leeslampje aan?

Een korte rondvraag op de redactie leert ons dat alle vaders hetzelfde zijn. Want we kregen allemaal als kinderen de volle laag als we ’s avonds in de auto een leeslampje aan deden. ‘Doe uit, dat is gevaarlijk!’ Maar is dat zo? En mag het eigenlijk: in het donker rondrijden met de interieurverlichting aan?

Kort antwoord: ja, het mag. De standaardverlichting in het interieur van een auto voldoet namelijk aan strenge regels, ook de tegenwoordig zo modieuze sfeerverlichting in 95.186.072 verschillende kleuren.

Verblinding en verminderd nachtzicht

Dat onze vader het niet fijn vond dat we in het donker een leeslampje aan deden, begrijpen we echter wel. Het licht zorgde ervoor dat hij last zou kunnen krijgen van verblinding (bij het naar achteren kijken in de binnenspiegel), reflecties in de ruiten en mogelijk verminderd nachtzicht.

Het is niet voor niets dat de brug van een zeeschip ’s nachts wordt verduisterd, met onder meer een dik gordijn om de verlichte kaarttafel heen. Dat gebeurt om het nachtzicht van de dienstdoende officieren niet te verpesten. Om dezelfde reden wordt vaak rood licht gebruikt in plaats van wit licht.

Toch een boete op basis van artikel 5

Overigens zou je wel degelijk een boete kunnen krijgen voor het rijden met ingeschakelde interieurverlichting, maar dan op basis van artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Daarin staat dat je je op de weg niet zodanig mag gedragen dat je hinder of gevaar veroorzaakt of kan veroorzaken.

Wat dat met verlichting te maken heeft? Nou, als je flikkerende kerstverlichting op het dashboard plakt of een glimmende discobal aan het plafond hangt, dan kan dat niet alleen andere weggebruikers afleiden, maar ook effect hebben op jouw zicht. En dus breng je mogelijk anderen in gevaar.