Grootste verbrandingsmotor ooit: 13 meter hoog en 7.000 keer krachtiger dan sterkste Ferrari

Ooit van de Wärtsilä-Sulzer 14RT Flex 96-C gehoord? Het is de grootste en sterkste verbrandingsmotor ooit en levert verbijsterende prestaties. Zo is-ie bijna 7.000 keer sterker dan de Ferrari F80.

De 14RT Flex 96-C is een krachtbron van de Finse motorenbouwer Wärtsilä. De meest imposante uitvoering beschikt over veertien cilinders en werd in 2006 voor het eerst ingezet in een bijna 400 meter lang containerschip met de naam Emma Mærsk. Zo’n immense verbrandingsmotor is dan ook uitsluitend te vinden in de allergrootste vrachtschepen. En ja, we heten Autovisie en geen Vrachtschipvisie, maar dit staaltje techniek konden we je onmogelijk onthouden.

Wärtsilä-Sulzer 14RT Flex 96-C als grootste verbrandingsmotor ooit

De 14RT Flex 96-C is een tweetakt turbodieselmotor van immense proporties. Als veertien-in-lijn meet hij maar liefst 26,7 meter in lengte en 13,5 meter in de hoogte, vergelijkbaar met een vier verdiepingen hoog gebouw. Het hele gevaarte weegt een astronomische 2.300 ton, waarvan 300 ton alleen op het conto van de krukas te schrijven is.

(Afbeelding: Wärtsilä-Sulzer) De krukas. (Afbeelding: Wärtsilä-Sulzer)

We geven nog even gas bij in deze feitjestrein: elke cilinder van de verbrandingsmotor heeft een diameter van maar liefst 96 centimeter en een inhoud van bijna 1.827 liter. Met alle veertien cilinders samen kom je uit op een slagvolume van zo’n 25.600 liter.

Brandstofmotor met 7.000 keer zoveel koppel als Ferrari F80

De zuigers wegen 5,5 ton per stuk en de slag bedraagt 2,5 meter. Uiteraard kunnen de gigantische zuigers niet met eenzelfde snelheid op en neer bewegen als die in jouw auto. Het toerenbereik van deze verbrandingsmotor bedraagt dan ook 15 tot 102 omwentelingen per minuut. Evengoed bewegen de zuigers dan nog met gemiddeld 8,5 meter per seconde.

Het piekvermogen van de Wärtsilä-Sulzer 14RT Flex 96-C is een duizelingwekkende 109.000 pk. Nóg indrukwekkender is de trekkracht van dit koppelmonster. In totaal is deze krankzinnige motor in staat 7,6 miljoen Nm koppel te leveren. Ter vergelijking: de loeisterke Ferrari F80 produceert 1.092 Nm koppel.

Verbruik van de Wärtsilä-Sulzer 14RT Flex 96-C

De motor heeft een Common Rail-injectiesysteem en bij iedere cyclus wordt 160 gram brandstof per cilinder ingespoten. Draait de motor op zijn meest efficiënt, dan verbruikt hij 6.300 liter brandstof per uur.

Evengoed wordt de reusachtige motor geprezen om zijn efficiëntie. De Wärtsilä-Sulzer 14RT Flex 96-C weet namelijk meer dan 50 procent van de energie in de brandstof om te zetten tot bewegingsenergie. Voor de meeste verbrandingsmotoren in auto’s geldt een rendement van zo’n 30 procent.





