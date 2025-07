Deel dit: Share App Mail Tweet

Geldt je opgebouwde no-claimkorting ook voor je tweede auto? Nee en ja

Stel: je koopt een tweede auto en rijdt al jaren met een hoge no-claimkorting in je eerste. Kun je die schadevrije jaren dan ook toepassen op je nieuwe aanwinst? Nee! Maar dat betekent niet dat je er de volle mep voor hoeft te betalen.

Schadevrije jaren horen bij een persoon, zou je denken, niet bij een auto, maar zo ziet de verzekeraar dat niet. No-claimkorting is gekoppeld aan een voertuig, dus kun je die niet zomaar ook op een tweede auto laten toepassen. Die begint in principe dus op nul.

Gebruikmaken van tweede-autoregeling

Omdat verzekeringsmaatschappijen ook wel doorhebben dat dat niet helemaal rechtvaardig is, kun je bij de meeste gebruikmaken van een tweede-autoregeling. Hoe die werkt, verschilt per verzekeraar. Dit zijn de drie meestvoorkomende varianten:

Volledige tweede-autoregeling

Het officiële standpunt van verzekeringsmaatschappijen is weliswaar dat schadevrije jaren van één auto niet toegepast kunnen worden op een tweede, maar in de praktijk kan dat meestal wél. Want bij veel tweede-autoregelingen mag je gewoon de volledig no-claimkorting gebruiken.

Gedeeltelijke tweede-autoregeling

Heb je te maken met een gedeeltelijke tweede-autoregeling, dan mag je de schadevrije jaren van je eerste auto voor je tweede, maar dan wel tot een maximum aantal. Het maakt dus niet uit of je acht, tien of twaalf schadevrije jaren hebt opgebouwd, als je verzekeraar een maximum van zes hanteert, dan krijg je op je tweede auto alleen de no-claim korting die bij zes jaren hoort.

Opgesplitste tweede-autoregeling

In dit geval wordt de no-claimkorting die voor je eerste auto geldt, opgesplitst en in delen toegepast op je tweede auto. Dat gebeurt per dekkingssoort. Bijvoorbeeld: je hebt een no-claim van 50 procent op je eerste auto. Dan wordt dat op je tweede auto: 35 procent op het WA-deel van je verzekering, 10 procent op het WA+-deel en 5 procent op het all-riskdeel. Dus hoe beter je je tweede auto verzekert, hoe meer korting je krijgt.

Wat doet schade met je no-claim?

Rijd je schade met je eerste auto en dien je een claim in, dan heeft dat gevolgen voor de schadevrije jaren op die auto en gaat waarschijnlijk de premie die je ervoor betaalt omhoog. Er gebeurt niks met de premie die je betaalt voor je tweede auto. En zo geldt het ook andersom.

Voorwaarde tweede-autoregeling

Het spreekt misschien voor zich, maar om in aanmerking te komen voor een tweede-autoregeling moeten beide auto’s natuurlijk wel bij dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekert zijn.