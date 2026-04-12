Geldt er in Nederland een minimumsnelheid? Nee, maar toch kun je een boete krijgen voor te langzaam rijden

Een 85-jarige man moest afgelopen week zijn rijbewijs inleveren omdat hij op de snelweg te langzaam rijdt. En toch geldt er in Nederland officieel geen minimumsnelheid voor het wegverkeer.

De politie haalde afgelopen week op de A2 bij Leende een oudere man van de weg, die in een oldtimer met 54 km/h over de snelweg reed. Hij viel niet alleen op door zijn lage snelheid, maar ook doordat hij continu met twee wielen op de vluchtstrook reed. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.

Minimale constructiesnelheid

Maar hoe zit het nou precies? Want de officiële regel is dat er in Nederland geen minimumsnelheid geldt voor wegverkeer. Maar de facto is zo’n snelheid er wel degelijk, want in de wet wordt gespecificeerd wat de minimumconstructiesnelheid van een auto moet zijn.

Zo mogen motorvoertuigen alleen op autowegen komen als ze minimaal 50 km/h kunnen en mogen rijden. Voor de snelweg geldt een minimumconstructiesnelheid van 60 km/h.

Boete op basis van Artikel 5

Betekent dat dan dat je zomaar 60 km/h mag gaan rijden op de snelweg? Nee, want daarvoor kun je een boete (of een rijontzegging) krijgen op grond van artikel 5 van de wegenverkeerswet, waarin staat dat je het overige verkeer niet mag hinderen en/of in gevaar mag brengen.

Want als jij op de snelweg 60 km/h rijdt, dan verwachten andere weggebruikers dat uiteraard niet. En aangezien zij wél gewoon 100, 120 of 130 km/h aanhouden, ontstaat er een te groot, potentieel onveilig snelheidsverschil.