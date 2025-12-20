Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste McLaren ooit (2.079 euro) is het ideale kerstcadeau voor een autoliefhebber

McLaren heeft zijn naam verbonden aan een wel heel bijzondere gamestoel. Daar hangt ook een stevig prijskaartje aan, want de extreem gelimiteerde Secretlab McLaren MonoCell Edition kost 2.079 euro.

Wie droomt van een McLaren op de oprit, weet dat zijn wens niet eenvoudig in vervulling gaat. Natuurlijk is een gamestoel niet hetzelfde als een auto, maar je kunt als eigenaar wel opscheppen dat je stoel exclusiever is dan menig supercar: er worden namelijk wereldwijd maar 100 stuks verkocht.

Inspiratie voor de gamestoel

De gamestoel is ontwikkeld in samenwerking met McLaren Automotive en is geïnspireerd op de koolstofvezeltechniek waarmee het merk naam maakte. Van de iconische F1-monocoque uit 1992 tot de moderne MonoCell- en AeroCell-structuren: die evolutie vormt de basis voor het ontwerp.

De gamestoel is gemaakt met een echte koolstofvezelschaal, gevormd in een gestroomlijnde druppelvorm. Dit verklaart ook zijn prijs.

McLaren-logo in huis

De bekleding bestaat uit Dinamica-microsuède, een materiaal dat ook in luxe auto-interieurs wordt toegepast. Dit zorgt voor een exclusievere uitstraling die past bij het McLaren-logo op de rugleuning.

Iedere gamestoel is voorzien van een genummerde badge, waarmee duidelijk wordt welk van de honderd exemplaren je in bezit hebt. De verkoop startte op 15 december om 17.00 uur. Deze stoel kost dus best een flink bedrag, maar gelukkig hebben we ook cadeaus bekeken die een stuk goedkoper zijn.