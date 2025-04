Deel dit: Share App Mail Tweet

Feit of fabel: ben je veiliger in een auto tijdens onweer?

De kans dat jij geraakt wordt door de bliksem tijdens onweer is klein, maar nooit 0 procent. Vroeger dachten mensen dat je daarom maar beter in de auto kunt gaan zitten om jezelf te beschermen tegen de elektrische ontlading van Zeus. Is dit een feit of fabel?

Per jaar worden er zo’n 5 tot 10 Nederlanders getroffen door de bliksem. Een of twee keer per jaar vallen er ook daadwerkelijk slachtoffers. De bliksem slaat per jaar zo’n 200.000 keer in Nederland in.

Je bent veiliger in een stalen kooi tijdens onweer

Op hoge gebouwen zitten vaak bliksemafleiders. Deze zijn verbonden met de grond en voeren de duizenden ampères die vrijkomen bij een inslag af. Als je écht veilig wil zijn tijdens een blikseminslag, dan moet je in een kooi van Faraday gaan zitten. Dit is een kooi van staal die de bliksem altijd afleidt als hij inslaat.

Een auto is ook een soort stalen kooi, en kan dus de bliksem ook succesvol afleiden. Hoewel het in een auto sowieso veiliger is dan buiten staan, is een auto door zijn ramen niet perfect voor het afleiden van onweer. Overigens wordt wel eens gedacht dat de autobanden zorgen voor de veiligheid bij inslag, maar dat is een fabel.

Belangrijk is dat de auto van zoveel mogelijk geleidend materiaal je, staal. In een supercar van carbon fibre of een cabrio met stoffen klapdak ben je dus minder veilig als de bliksem inslaat. Om deze reden zijn de auto’s van storm chasers volledig bekleed met staal.

Feit of fabel?

Een beetje van allebei. In een auto ben je veiliger tijdens het onweer dan buiten de auto, maar een volwaardige bliksemafleider is het niet. Ook als je op vakantie bent met en caravan of tent kun je het best tijdens onweer in de auto gaan zitten.

Een auto is in veel gevallen wel de veiligste optie door zijn met name stalen constructie. Let wel, vallende bomen zijn veelal gevaarlijker dan de bliksem zelf. Ga dus nooit tijdens een storm bij een boom staan.