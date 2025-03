Deel dit: Share App Mail Tweet

F1 is leuk, maar ken je deze 5 bizarre feiten over Top Fuel-racers?

Het F1-seizoen is weer losgebarsten. Dankzij Max Verstappen is Nederland in de ban van de Formule 1, maar heb je ooit gehoord van Top Fuel-dragracers? Dat is pas een bizarre sport!

Het Australische raceteam PremiAir Racing deelt op zijn socialmedia enkele opmerkelijke feitjes over deze uitzonderlijke vorm van motorsport en buitensporig snelle bolides waarmee gereden wordt.

5 krankzinnige feiten over Top Fuel-dragsters

Wat is Top Fuel precies? Zie het als de F1 van het dragracen. Het hoogst haalbare. Er wordt gereden met motoren die mede dankzij een nitromethanolbrandstof duizenden pk’s produceren. Samen met de enorme achterbanden maakt dat deze dragsters zo’n beetje de snelst accelererende auto’s ter wereld.

Er wordt geracet over een afstand van 1.000 voet (304,8 meter), omdat het simpelweg te hard gaat op de standaard quarter mile. Om een beter beeld te schetsen, volgen hier de vijf feitjes.

1. Motorrevisie al na elke race

Na élke race (die maar enkele tellen duurt) moeten de drijfstangen en zuigers vervangen worden. De races gaan zo snel, dat de motor tijdens een sprintje slechts 540 toeren maakt.

2. Brandstofleiding van Top Fuel-dragster dikker dan uitlaatpijp

De brandstofleiding van een Top Fuel-dragraceauto is dikker dan de uitlaat van de gemiddelde gezinsauto. Dat moet ook wel, want voor één race (inclusief het opwarmen, de burnout en het klaarzetten van de auto) verbruikt een dergelijke dragrace meestal tussen de 45 en 85 liter brandstof. Daarnaast verbruikt de dragracer elke run zo’n 17 liter olie. Laat het Greta Thunberg niet horen.

3. Eén cilinder sterker dan F1-auto

Raar maar waar: een Top Fuel-dragster is per cilinder sterker dan een Formule 1-auto. Deze dragracers maken gebruik van 8,2-liter Chrysler Hemi-V8’s die meer dan 11.000 pk kunnen produceren (F1-auto’s zijn zo’n 1.000 pk sterk).

Dit mede dankzij een enorme supercharger. Nog een leuk weetje daarover: bij maximale druk kost het de motor zo’n 1.000 pk om de supercharger aan de drijven. Maar goed, de extra lucht die vervolgens de motor in wordt gepompt, weegt daar ruimschoots tegenop.

4. In compleet Top Fuel-seizoen wordt nog geen minuut geracet

Klinkt vreemd, maar ook dit is echt zo. In nog geen 4 seconden zitten deze dragsters al boven de 500 km/h. Ze zijn zó snel, dat de finishlijn na een race van 1.000 voet soms al binnen 3,7 seconden bereikt wordt.

5. Meer astronauten dan Top Fuel-coureurs

Volgens de heren van PremiAir Racing telt de wereld meer astronauten dan Top Fuel-coureurs. Op zich valt dat wel te geloven, aangezien een snelle zoekactie ons leert dat er meer dan 600 personen zijn opgeleid als astronaut.

Top Fuel-races zijn voornamelijk in de Verenigde Staten en Australië populair, maar vanwege de hoge kosten, het risico en de benodigde vaardigheden zijn er relatief weinig Top Fuel-coureurs. Leuk feitje: Een van de meest succesvolle coureurs ooit is Schumacher, net als in de F1. We hebben het echter niet over Michael of Mick, maar over de Amerikaanse Tony Schumacher.