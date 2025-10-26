Deel dit: Share App Mail Tweet

Een weekendje weg met de auto? Neem deze gadgets mee

Je wilt de laatste zonnestralen nog meepikken en gaat dit weekend lekker met de auto op pad. Misschien zet je je tentje op een groene natuurcamping, of geniet je van een lange wandeling door een prachtig natuurgebied. Wat je ook doet, deze gadgets maken je weekendje weg nóg leuker.

Autovisie licht in de rubriek Rijk Mengsel iedere twee weken de leukste gadgets voor autoliefhebbers uit. Ditmaal met hebbedingen voor jouw weekendje weg met de auto.

Kofferbakorganizer

First things first: heb je alles bij je? Met deze kofferbakorganizer vergeet je waarschijnlijk niets meer. Niet meer eindeloos zoeken door een berg spullen op de achterbank, alles ligt netjes op zijn plek.

Links de waterflesjes, rechts je noodspullen. Opgeruimd staat netjes! De auto-organizer koop je vanaf 11,25 euro.

Draagbare espressomaker

Twijfel je nog of je dit weekend op pad wilt, omdat je jouw geliefde koffie gaat missen op de camping? Geen zorgen! Met deze draagbare espressomaker zet je overal een heerlijk bakkie.

Je hebt geen elektriciteit of batterij nodig, alleen gemalen koffie. De maker belooft dat de kwaliteit net zo goed is als thuis. Liever koffiecups gebruiken? Ook dat kan, met een adapter die je naast de maler kunt aanschaffen. De draagbare espressomaker koop je voor 63 euro.

Compressor 12V

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je band zacht of lek is op reis. Met deze elektrische compressor sta je nooit meer met lege banden. Je plugt de compressor simpelweg in de 12 van je auto en pompen maar!

Ook handig: hij is niet alleen voor je autobanden, maar ook geschikt om een luchtbed of zwemband op te pompen. De autopomp koop je vanaf 24,95 euro.

Koelbox

Wanneer je drankjes of eten meeneemt op je trip, dan wil je ze natuurlijk lekker koel houden. Met deze koelbox blijft alles onderweg koud dankzij de 12V-autolader.

Daarnaast zit er ook een 230 volt-stekker voor op de camping bij, zodat jij nooit met een lauw blikje drinken zit. Deze koelbox koop je vanaf 169 euro.