Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Renault Twingo in Nederland

De nieuwe Renault Twingo is inmiddels al te bestellen. Tijd voor een nadere kennismaking met een duik in de prijslijst!

Renault heeft de retrosmaak te pakken. Na de 5 en de 4 maakt nu ook de Renault Twingo een comeback. Ja, als modellijn is die nooit weggeweest, maar met de nieuwe modelgeneratie wordt wel sterk teruggegrepen op het originele model uit de vroege jaren ’90. Eind vorig jaar hadden we al een uitgebreide kennismaking van dichtbij. We hebben nog niet eens met de auto kunnen rijden, maar de nieuwe Twingo is wel al te bestellen. We nemen dus snel een duik in de prijslijst om nog eens wat beter kennis te maken.

Motoren Renault Twingo

In ieder geval op dit moment is de Renault Twingo er met één aandrijflijn. Daarbij zorgt een 82 pk en 175 Nm sterke elektromotor voor voorwielaandrijving. De 0-100-sprinttijd van 12,1 seconden en de topsnelheid van 130 km/u zijn voor een moderne EV niet indrukwekkend, maar laten we eerlijk zijn: het is prima voor een betaalbare auto die vooral in stedelijk gebied gebruikt zal worden. Bovendien is de aandrijflijn erg zuinig. De batterij is slechts 27,5 kWh groot (netto), maar dankzij een WLTP-verbruik van slechts 13,0 kWh/100 km kom je toch nog 232 km ver.

Uitrustingen Renault Twingo

Nu, kort na introductie, is er keuze uit twee uitrustingsniveaus: de Evolution en de Techno. De standaarduitrusting bestaat uit onder meer 16-inch ‘designwielen’, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, zwarte stoffen bekleding, 50/50 neerklapbare achterbank, airco, 7-inch digitaal instrumentarium, 10,1-inch centraal display (incl. infotainment via Apple CarPlay en Android Auto), cruise control en parkeersensoren achter.

De Techno breidt dat uit met onder andere privacy glass, keyless entry & start, grijze bekleding, met kunstleer bekleed stuurwiel, uitgebreider infotainment met Google-diensten (incl. navigatie en spraakasisstent), Arkamys-audiosysteem, automatische klimaatcontrole, een grootlichtassistent, adaptieve cruise control, regensensor en achteruitrijcamera. Aanvullend is de Techno ook voorzien van batterijvoorverwarming en instelbare energieregeneratie bij het afremmen.

Prijzen Renault Twingo

De twee uitvoeringen van de Renault Twingo hebben de volgende twee vanafprijzen: 20.990 euro en 22.590 euro. Jammer dat hij net niet onder de 20.000-eurogrens blijft zoals eerdere berichten suggereerden, maar het blijft best betaalbaar voor een gloednieuwe auto.

In de configurator kan je momenteel alleen nog de Techno samenstellen, dus dat wordt automatisch het model dat we kiezen voor dit artikel. Geeft niet, want de Techno zou toch al het model zijn dat we kiezen. De meerprijs ten opzichte van de Evolution valt op zich mee en zaken zoals de batterijvoorverwarming en instelbare energieregeneratie zijn toch ook wel fijn. Voor de volledigheid: de Evolution volgt “in het voorjaar”.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de Renault Twingo is geel. Leuk, hopelijk zorgt dat voor een kleurrijk straatbeeld. Voor 700 euro kan je ook kiezen uit rood en donkergroen. Ja, zwart staat ook op de prijslijst, maar waarom zou je dat kiezen voor de Twingo?

Hetzelfde geldt voor wit, dat voor 200 euro meerprijs op een later moment aan het aanbod toegevoegd zal worden. Welk van de kleuren wordt het? Na enige twijfel gaan we toch voor standaardkleur geel: die kleur zie je niet zo vaak en het is ook nog de voordeligste keuze.

De soort van retro standaardwielen kan je voor 500 euro omwisselen voor 18-inch lichtmetalen wielen. Die vinden we op zich mooier, maar net iets te groot in verhouding tot de auto. We houden het toch maar bij de standaardwielen.

Interieuraankleding

Voor de bekleding valt niets te kiezen. Dat geeft op zich niet. De grijze bekleding is al beter dan de standaard zwarte en diverse carrosseriekleurige interieurelementen zorgen voor wat ‘echte’ kleur in het interieur.

Pakketten en losse opties

Op de optielijst staan maar twee dingen: het Pack Privilège (750 euro) en all-season-banden (300 euro). Die laatste spreken voor zich, het Pack Privilège bestaat uit stoelverwarming voorin, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, Handsfree Parking en Occupant Safety Exit. Tja, daarvan willen we alleen de stoelverwarming. Dan maar niets aanvinken.

Overigens is er ook nog een accessoireslijst. Die zullen we niet helemaal doornemen, maar noemenswaardig zijn nog wel een dashcam (gewoon los, niet geïntegreerd), handige YouClip-dingen om spullen mee op te bergen en decoratiemotiefjes voor de schakelhendel.

‘Onze’ Renault Twingo

Uiteindelijk hebben we niets aangevinkt en blijft de prijs van onze Renault Twingo op 22.590 euro. Laten we eerlijk zijn: in de huidige markt voor nieuwe auto’s valt dat best mee voor een compleet uitgeruste EV in het B-segment. Met zijn uiterlijk heeft hij ons al voor zich gewonnen. Of hij net zo leuk rijdt zullen we binnenkort ontdekken. Als het zo ver is dan lees je dat natuurlijk op onze website en in het magazine.

