Dit zijn nu de 8 goedkoopste nieuwe auto’s van Nederland

Een aantal jaar geleden was er nog een hele waslijst aan nieuwe auto’s die je voor minder dan 8.000 euro kocht. Tegenwoordig is dat anders. In dit artikel de acht goedkoopste nieuwe auto’s van Nederland.

Door strenge veiligheidseisen en steeds striktere emissieregels is het betaalbare A-segment nagenoeg verdwenen. Vroeger vond je daarin modellen als de Volkswagen Up, Chevrolet Spark, Nissan Pixo en gaan zo maar door. De meeste daarvan zijn uitgestorven.

8 goedkoopste nieuwe auto’s van Nederland

Zelfs voor de allergoedkoopste modellen moet je vandaag de dag veel dieper in de buidel tasten. We sommen de acht goedkoopste nieuwe auto’s hieronder voor je op. Let wel, alle prijzen zijn exclusief eventuele kortingsacties.

8. Suzuki Swift – €22.299

Type: benzineauto (mild-hybrid)

Motor: 1,2-liter driecilinder

Transmissie: 5 versnellingen, handgeschakeld

Vermogen: 83 pk

Topsnelheid: 165 km/h

Verbruik: 1 op 22,7

Kofferbak: 265 liter

Bijzonderheden: verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels, ramen voor en achter elektrisch bedienbaar, 9-inch touchscreen met Apple CarPlay, Android Auto en DAB+

7. Toyota Aygo X – €21.250

Type: benzineauto

Motor: 1,0-liter driecilinder

Transmissie: 5 versnellingen, handgeschakeld

Vermogen: 72 pk

Topsnelheid: 158 km/h

Verbruik: 1 op 20,8

Kofferbak: 231 liter

Bijzonderheden: automaat kost 900 euro extra, binnenkort als hybride, praktijkverbruik lager dan opgegeven verbruik

6. Hyundai i10 – €20.995

Type: benzineauto

Motor: 1,0-liter driecilinder

Transmissie: 5 versnellingen, handgeschakeld

Vermogen: 63 pk

Topsnelheid: 143 km/h

Verbruik: 1 op 20,8

Kofferbak: 252 liter,

Bijzonderheden: standaard vierzits (vijfzits ruim 2.000 euro extra), 8-inch multimediascherm, achteruitrijcamera

5. Fiat Panda – €19.990

Type: benzineauto (mild-hybrid)

Motor: 1,0-liter driecilinder

Transmissie: 6 versnellingen, handgeschakeld

Vermogen: 70 pk

Topsnelheid: 164 km/h

Verbruik: 1 op 20,0

Kofferbak: 225 liter

Bijzonderheden: DAB-radio, beperkt standaard infotainment, zesbak

4. Leapmotor T01 – €19.950

Type: elektrische auto

Accu: 37,3 kWh

WLTP-actieradius: 265 kilometer

Vermogen: 95 pk

Topsnelheid: 130 km/h

Snelladen: 45 kW

Kofferbak: 210 liter

Bijzonderheden: samenwerking met Stellantis, comfortabel, goede uitrusting

3. Kia Picanto – €19.795

Type: benzineauto

Motor: 1,0-liter driecilinder

Transmissie: 5 versnellingen, handgeschakeld

Vermogen: 63 pk

Topsnelheid: 150 km/h

Verbruik: 1 op 20,4

Kofferbak: 255 liter

Bijzonderheden: standaard vierzits (vijfzits 800 euro extra) , achteruitrijcamera + parkeersensoren achter, climate control

2. Dacia Spring – €18.900

Type: elektrische auto

Accu: 26,8 kWh

WLTP-actieradius: 225 kilometer

Vermogen: 44 pk

Topsnelheid: 125 km/h

Snelladen: 30 kW

Kofferbak: 308 liter

Bijzonderheden: grote kofferbak, vier zitplaatsen, YouClip-systeem

1. Dacia Sandero – €18.200

Type: BiFuel (LPG en benzine)

Motor: 1,0-liter driecilinder

Transmissie: 6 versnellingen, handgeschakeld

Vermogen: 100 pk

Topsnelheid: 183 km/h

Verbruik: 1 op 18,5 (LPG: 1 op 15,4)

Kofferbak: 328 liter

Bijzonderheden: In hoogte en diepte verstelbaar stuur, elektrische ramen voor, led-dagrijverlichting