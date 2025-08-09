Dit zijn nu de 8 goedkoopste nieuwe auto’s van Nederland
Een aantal jaar geleden was er nog een hele waslijst aan nieuwe auto’s die je voor minder dan 8.000 euro kocht. Tegenwoordig is dat anders. In dit artikel de acht goedkoopste nieuwe auto’s van Nederland.
Door strenge veiligheidseisen en steeds striktere emissieregels is het betaalbare A-segment nagenoeg verdwenen. Vroeger vond je daarin modellen als de Volkswagen Up, Chevrolet Spark, Nissan Pixo en gaan zo maar door. De meeste daarvan zijn uitgestorven.
8 goedkoopste nieuwe auto’s van Nederland
Zelfs voor de allergoedkoopste modellen moet je vandaag de dag veel dieper in de buidel tasten. We sommen de acht goedkoopste nieuwe auto’s hieronder voor je op. Let wel, alle prijzen zijn exclusief eventuele kortingsacties.
8. Suzuki Swift – €22.299
- Type: benzineauto (mild-hybrid)
- Motor: 1,2-liter driecilinder
- Transmissie: 5 versnellingen, handgeschakeld
- Vermogen: 83 pk
- Topsnelheid: 165 km/h
- Verbruik: 1 op 22,7
- Kofferbak: 265 liter
- Bijzonderheden: verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels, ramen voor en achter elektrisch bedienbaar, 9-inch touchscreen met Apple CarPlay, Android Auto en DAB+
7. Toyota Aygo X – €21.250
- Type: benzineauto
- Motor: 1,0-liter driecilinder
- Transmissie: 5 versnellingen, handgeschakeld
- Vermogen: 72 pk
- Topsnelheid: 158 km/h
- Verbruik: 1 op 20,8
- Kofferbak: 231 liter
- Bijzonderheden: automaat kost 900 euro extra, binnenkort als hybride, praktijkverbruik lager dan opgegeven verbruik
6. Hyundai i10 – €20.995
- Type: benzineauto
- Motor: 1,0-liter driecilinder
- Transmissie: 5 versnellingen, handgeschakeld
- Vermogen: 63 pk
- Topsnelheid: 143 km/h
- Verbruik: 1 op 20,8
- Kofferbak: 252 liter,
- Bijzonderheden: standaard vierzits (vijfzits ruim 2.000 euro extra), 8-inch multimediascherm, achteruitrijcamera
5. Fiat Panda – €19.990
- Type: benzineauto (mild-hybrid)
- Motor: 1,0-liter driecilinder
- Transmissie: 6 versnellingen, handgeschakeld
- Vermogen: 70 pk
- Topsnelheid: 164 km/h
- Verbruik: 1 op 20,0
- Kofferbak: 225 liter
- Bijzonderheden: DAB-radio, beperkt standaard infotainment, zesbak
4. Leapmotor T01 – €19.950
- Type: elektrische auto
- Accu: 37,3 kWh
- WLTP-actieradius: 265 kilometer
- Vermogen: 95 pk
- Topsnelheid: 130 km/h
- Snelladen: 45 kW
- Kofferbak: 210 liter
- Bijzonderheden: samenwerking met Stellantis, comfortabel, goede uitrusting
3. Kia Picanto – €19.795
- Type: benzineauto
- Motor: 1,0-liter driecilinder
- Transmissie: 5 versnellingen, handgeschakeld
- Vermogen: 63 pk
- Topsnelheid: 150 km/h
- Verbruik: 1 op 20,4
- Kofferbak: 255 liter
- Bijzonderheden: standaard vierzits (vijfzits 800 euro extra) , achteruitrijcamera + parkeersensoren achter, climate control
2. Dacia Spring – €18.900
- Type: elektrische auto
- Accu: 26,8 kWh
- WLTP-actieradius: 225 kilometer
- Vermogen: 44 pk
- Topsnelheid: 125 km/h
- Snelladen: 30 kW
- Kofferbak: 308 liter
- Bijzonderheden: grote kofferbak, vier zitplaatsen, YouClip-systeem
1. Dacia Sandero – €18.200
- Type: BiFuel (LPG en benzine)
- Motor: 1,0-liter driecilinder
- Transmissie: 6 versnellingen, handgeschakeld
- Vermogen: 100 pk
- Topsnelheid: 183 km/h
- Verbruik: 1 op 18,5 (LPG: 1 op 15,4)
- Kofferbak: 328 liter
- Bijzonderheden: In hoogte en diepte verstelbaar stuur, elektrische ramen voor, led-dagrijverlichting
