Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de meest (on)betrouwbare elektrische auto’s

Elektrische auto’s hebben minder bewegende componenten dan brandstofauto’s en zijn daardoor in theorie veel betrouwbaarder. Toch is niet iedere EV een trouw werkpaard, zo blijkt uit onderzoek van het Britse What Car?

Begin dit jaar stelde het tijdschrift via een enquête vragen aan bestuurders van elektrische auto’s. In totaal werden 34 elektrische modellen onderzocht.

De meest betrouwbare elektrische auto’s

Hoewel de aandrijflijn van elektrische auto’s minder complex is, betekent dat niet dat EV’s minder vaak stilstaan. De gemiddelde betrouwbaarheid van EV’s is ongeveer vergelijkbaar met die van brandstofauto’s.

Let op: in dit onderzoek werden alleen auto’s tot maximaal vijf jaar oud meegenomen, en SUV’s zijn uitgesloten. Die krijgen hun eigen lijstje. Wil je als eerste die betrouwbaarheidsscore zien? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

De meest voorkomende problemen bij elektrische auto’s hebben niet te maken met de accu of elektromotor, maar met de elektronische systemen – dezelfde storingen die ook bij brandstofauto’s vaak voorkomen.

Het beste nieuws: de meest betrouwbare elektrische auto volgens het onderzoek is de Mini Cooper Electric, met een betrouwbaarheidsscore van 98,4 procent. Hij wordt op de hielen gevolgd door de Nissan Leaf (95,6 procent) en de BMW i4 (95,5 procent).

De meest onbetrouwbare elektrische auto’s

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de MG 4. Met name elektronische storingen zijn daar een probleem, maar ook werden veel reparaties gemeld aan het interieur en de carrosserie. In totaal had 30 procent van de MG’s een defect.

De Opel Corsa Electric doet het niet veel beter. Ook hier zorgen elektronische systemen en de airconditioning voor problemen.

Op de derde plek van de minst betrouwbare elektrische auto’s staat de Porsche Taycan. Uit het onderzoek blijkt dat 58 procent van de auto’s wel iets mankeerde. Porsche vergoedde echter 97 procent van de reparatiekosten – een stuk beter dan Opel en MG, waar respectievelijk 61 en 39 procent van de kosten werd vergoed. Bekijk hier ook de tien betrouwbaarste auto’s van de afgelopen tien jaar.